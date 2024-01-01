Атака на Волинь: рф вдарила по критичній інфраструктурі, пошкоджені господарські будівлі
Сьогодні, 09:24
Голова ОВА Іван Рудницький повідомив про ситуацію в області щодо масованої атаки.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Скеровували ракети по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Також це вплине на відключення електроенергії на Волині. Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів.
Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори.
Зібрано штаб ТЕС та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки.
Запускаємо в роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло", - йдеться в повідомленні.
Рудницький зазначив, що вже завершено гасіння пожежі. Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло- водо- та електропостачання.
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Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Скеровували ракети по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Також це вплине на відключення електроенергії на Волині. Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів.
Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори.
Зібрано штаб ТЕС та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки.
Запускаємо в роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло", - йдеться в повідомленні.
Рудницький зазначив, що вже завершено гасіння пожежі. Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло- водо- та електропостачання.
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