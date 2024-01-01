Екстрені відключення світла можуть тривати аж до 20:00
Сьогодні, 10:17
Екстрені відключення світла по всій Україні через ранкову ракетну атаку можуть тривати аж до 20:00.
Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
«Ситуація в енергосистемі складна. За прогнозом від Укренерго естрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз», - нагадав він.
Коваленко нагадав також, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень.
Критична інфраструктура зі світлом.
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Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
«Ситуація в енергосистемі складна. За прогнозом від Укренерго естрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз», - нагадав він.
Коваленко нагадав також, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень.
Критична інфраструктура зі світлом.
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