Екстрені відключення світла можуть тривати аж до 20:00

Екстрені відключення світла по всій Україні через ранкову ракетну атаку можуть тривати аж до 20:00.Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.«Ситуація в енергосистемі складна. За прогнозом від Укренерго естрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз», - нагадав він.Коваленко нагадав також, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень.Критична інфраструктура зі світлом.