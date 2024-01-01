Екстрені відключення світла можуть тривати аж до 20:00

Екстрені відключення світла можуть тривати аж до 20:00
Екстрені відключення світла по всій Україні через ранкову ракетну атаку можуть тривати аж до 20:00.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

«Ситуація в енергосистемі складна. За прогнозом від Укренерго естрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз», - нагадав він.

Коваленко нагадав також, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень.

Критична інфраструктура зі світлом.

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