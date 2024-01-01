У частині Луцька немає світла: чи буде водо- та теплопостачання?

Через ранкові ракетні атаки ворога вимкнули світло в частині обласного центру Волині.Але чи буде в місті водопостачання та теплопостачання?КП «Луцькводоканал» буде працювати завдяки альтернативним джерелам живлення.Зазначають, що подача води в домівки лучан відбуватиметься. Однак можливі вимкнення на 30-40 хвилин, аби дозаправити генератори.ДКП «Луцьктепло» повідомляє, що для забезпечення технологічного процесу чотири квартальні котельні міста працюють від дизель-генераторів. Про відновлення подачі теплової енергії від цих котелень обіцяють проінформувати додатково.«На двох котельнях встановлені когенераційні установки, що дозволило працювати без перебоїв. Всі інші джерела теплової енергії працюють в штатному режимі», - зазначають комунальники.З метою зменшення навантаження на енергосистему міста, гаряча вода не подаватиметься. Про відновлення надання послуг теж повідомлять згодом.