У частині Луцька немає світла: чи буде водо- та теплопостачання?

У частині Луцька немає світла: чи буде водо- та теплопостачання?
Через ранкові ракетні атаки ворога вимкнули світло в частині обласного центру Волині.

Але чи буде в місті водопостачання та теплопостачання?

Водопостачання:

КП «Луцькводоканал» буде працювати завдяки альтернативним джерелам живлення.

Зазначають, що подача води в домівки лучан відбуватиметься. Однак можливі вимкнення на 30-40 хвилин, аби дозаправити генератори.

Теплопостачання:

ДКП «Луцьктепло» повідомляє, що для забезпечення технологічного процесу чотири квартальні котельні міста працюють від дизель-генераторів. Про відновлення подачі теплової енергії від цих котелень обіцяють проінформувати додатково.

«На двох котельнях встановлені когенераційні установки, що дозволило працювати без перебоїв. Всі інші джерела теплової енергії працюють в штатному режимі», - зазначають комунальники.

З метою зменшення навантаження на енергосистему міста, гаряча вода не подаватиметься. Про відновлення надання послуг теж повідомлять згодом.

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