У частині Луцька немає світла: чи буде водо- та теплопостачання?
Сьогодні, 10:51
Через ранкові ракетні атаки ворога вимкнули світло в частині обласного центру Волині.
Але чи буде в місті водопостачання та теплопостачання?
Водопостачання:
КП «Луцькводоканал» буде працювати завдяки альтернативним джерелам живлення.
Зазначають, що подача води в домівки лучан відбуватиметься. Однак можливі вимкнення на 30-40 хвилин, аби дозаправити генератори.
Теплопостачання:
ДКП «Луцьктепло» повідомляє, що для забезпечення технологічного процесу чотири квартальні котельні міста працюють від дизель-генераторів. Про відновлення подачі теплової енергії від цих котелень обіцяють проінформувати додатково.
«На двох котельнях встановлені когенераційні установки, що дозволило працювати без перебоїв. Всі інші джерела теплової енергії працюють в штатному режимі», - зазначають комунальники.
З метою зменшення навантаження на енергосистему міста, гаряча вода не подаватиметься. Про відновлення надання послуг теж повідомлять згодом.
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Але чи буде в місті водопостачання та теплопостачання?
Водопостачання:
КП «Луцькводоканал» буде працювати завдяки альтернативним джерелам живлення.
Зазначають, що подача води в домівки лучан відбуватиметься. Однак можливі вимкнення на 30-40 хвилин, аби дозаправити генератори.
Теплопостачання:
ДКП «Луцьктепло» повідомляє, що для забезпечення технологічного процесу чотири квартальні котельні міста працюють від дизель-генераторів. Про відновлення подачі теплової енергії від цих котелень обіцяють проінформувати додатково.
«На двох котельнях встановлені когенераційні установки, що дозволило працювати без перебоїв. Всі інші джерела теплової енергії працюють в штатному режимі», - зазначають комунальники.
З метою зменшення навантаження на енергосистему міста, гаряча вода не подаватиметься. Про відновлення надання послуг теж повідомлять згодом.
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