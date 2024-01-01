Ракетна атака: Житомир та Херсон також залишились без світла
Сьогодні, 11:00
Внаслідок ракетної атаки Житомир залишився без світла та води.
Про це повідомляє КП “Житомирводоканал”.
“Унаслідок ракетної атаки Житомир знеструмлено. Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у випадку, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, їх підключатимуть до альтернативних джерел живлення.
Херсон також знеструмлений через російську ракетну атаку, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“Через масовану ракетну атаку в багатьох регіонах України аварійні відключення електроенергії. Херсон теж знеструмлений. Електротранспорт тимчасово не працює, можливі перебої з водою”, – написав Мрочко.
Він зазначив, що фахівці працюють над стабілізацією ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє КП “Житомирводоканал”.
“Унаслідок ракетної атаки Житомир знеструмлено. Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у випадку, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, їх підключатимуть до альтернативних джерел живлення.
Херсон також знеструмлений через російську ракетну атаку, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“Через масовану ракетну атаку в багатьох регіонах України аварійні відключення електроенергії. Херсон теж знеструмлений. Електротранспорт тимчасово не працює, можливі перебої з водою”, – написав Мрочко.
Він зазначив, що фахівці працюють над стабілізацією ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У 50-річного волинянина біля магазину вкрали автомобіль
Сьогодні, 11:35
Ракетна атака: Житомир та Херсон також залишились без світла
Сьогодні, 11:00
У частині Луцька немає світла: чи буде водо- та теплопостачання?
Сьогодні, 10:51
Під час ранкової атаки в укритті перинатального центру на світ зʼявилася маленька волинянка
Сьогодні, 10:31