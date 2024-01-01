Ракетна атака: Житомир та Херсон також залишились без світла

Ракетна атака: Житомир та Херсон також залишились без світла
Внаслідок ракетної атаки Житомир залишився без світла та води.

Про це повідомляє КП “Житомирводоканал”.

“Унаслідок ракетної атаки Житомир знеструмлено. Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у випадку, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, їх підключатимуть до альтернативних джерел живлення.

Херсон також знеструмлений через російську ракетну атаку, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Через масовану ракетну атаку в багатьох регіонах України аварійні відключення електроенергії. Херсон теж знеструмлений. Електротранспорт тимчасово не працює, можливі перебої з водою”, – написав Мрочко.

Він зазначив, що фахівці працюють над стабілізацією ситуації.

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Теги: Херсон, Житомир, світло
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