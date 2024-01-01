Під час ранкової атаки в укритті Волинського перинатального центру на світ зʼявилася дівчинка
Сьогодні, 10:31
У четвер, 28 листопада,під час масованого ракетного удару в укритті Волинського обласного перинатального центру народилася дитина.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
Роділлю з Рівненщини доправила бригада екстреної медичної допомоги.
О 8.00 на світ з’явилася здорова дівчинка вагою 3 кілограми 30 грамів, зріст новонародженої — 52 сантиметрів. У жінки це перші пологи.
"Зараз мама і маля почуваються добре, переведені у палату спільного перебування. Пологи прийняли лікар акушер-гінеколог Ігор Федосюк та акушерка Ірина Загоруйко", - зазначають у дописі.
Кажуть також, що в укритті Волинського обласного перинатального центру облаштовано повноцінну пологову залу та операційну. Під час повітряних тривог персонал надає в безпечних умовах усю необхідну допомогу матерям та новонародженим.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
Роділлю з Рівненщини доправила бригада екстреної медичної допомоги.
О 8.00 на світ з’явилася здорова дівчинка вагою 3 кілограми 30 грамів, зріст новонародженої — 52 сантиметрів. У жінки це перші пологи.
"Зараз мама і маля почуваються добре, переведені у палату спільного перебування. Пологи прийняли лікар акушер-гінеколог Ігор Федосюк та акушерка Ірина Загоруйко", - зазначають у дописі.
Кажуть також, що в укритті Волинського обласного перинатального центру облаштовано повноцінну пологову залу та операційну. Під час повітряних тривог персонал надає в безпечних умовах усю необхідну допомогу матерям та новонародженим.
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