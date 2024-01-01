Під час ранкової атаки в укритті Волинського перинатального центру на світ зʼявилася дівчинка

У четвер, 28 листопада,під час масованого ракетного удару в укритті Волинського обласного перинатального центру народилася дитина.Про це повідомляють на сторінці медзакладу.Роділлю з Рівненщини доправила бригада екстреної медичної допомоги.О 8.00 на світ з’явилася здорова дівчинка вагою 3 кілограми 30 грамів, зріст новонародженої — 52 сантиметрів. У жінки це перші пологи."Зараз мама і маля почуваються добре, переведені у палату спільного перебування. Пологи прийняли лікар акушер-гінеколог Ігор Федосюк та акушерка Ірина Загоруйко", - зазначають у дописі.Кажуть також, що в укритті Волинського обласного перинатального центру облаштовано повноцінну пологову залу та операційну. Під час повітряних тривог персонал надає в безпечних умовах усю необхідну допомогу матерям та новонародженим.