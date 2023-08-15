Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині





Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.



"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі -згодом", – написав він у Telegram.



Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії в області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.



Нагадаємо, що сьогодні росіяни запустили декілька груп ракет на західні області, зокрема, Волинську, Рівненську. У Луцьку є влучання, місто частково знеструмлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Львівської області.Про це повідомив голова ОВА"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі -згодом", – написав він у Telegram.Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії в області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.Нагадаємо, що сьогодні росіяни запустили декілька груп ракет на західні області, зокрема, Волинську, Рівненську., місто частково знеструмлено.

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