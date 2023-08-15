Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині
Сьогодні, 10:11
Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Львівської області.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі -згодом", – написав він у Telegram.
Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії в області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.
Нагадаємо, що сьогодні росіяни запустили декілька груп ракет на західні області, зокрема, Волинську, Рівненську. У Луцьку є влучання, місто частково знеструмлено.
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Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі -згодом", – написав він у Telegram.
Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії в області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.
Нагадаємо, що сьогодні росіяни запустили декілька груп ракет на західні області, зокрема, Волинську, Рівненську. У Луцьку є влучання, місто частково знеструмлено.
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