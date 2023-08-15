Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині

Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині
Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Львівської області.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі -згодом", – написав він у Telegram.

Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії в області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни запустили декілька груп ракет на західні області, зокрема, Волинську, Рівненську. У Луцьку є влучання, місто частково знеструмлено.

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Теги: Львівщина, ракетна атака
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