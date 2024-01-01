Росія запустила по Україні 91 ракету та 97 дронів: ціль - енергетика





Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.



Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу. Збили 76 крилатих ракет, три керовані ракети і 35 БпЛА. Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України.



Ворог випустив:



- 3 зенітні керовані ракети С-300 із російської Бєлгородської області по Харківській



- 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.



- 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря



- 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.



Станом на 10.30 підтверджено збиття:



- 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр"



- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69



- 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 28 листопада росіяни атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками.Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу. Збили 76 крилатих ракет, три керовані ракети і 35 БпЛА. Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України.- 3 зенітні керовані ракети С-300 із російської Бєлгородської області по Харківській- 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.- 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря- 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.- 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр"- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69- 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

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