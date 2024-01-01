У 50-річного волинянина біля магазину вкрали автомобіль

На Маневиччині поліцейські оперативно розкрили незаконне заволодіння автомобілем.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 27 листопада, до поліції із заявою звернувся 50-річний житель Маневич. Пенсіонер повідомив, що у селі Оконськ у нього викрали автомобіль ІЖ – 412. Сума завданих матеріальних збитків – 20 тис. грн.Заявник залишив транспортний засіб із ключами запалювання біля місцевого магазину. Коли він вийшов з приміщення торгового закладу, автомобіля вже не було.Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно розшукали викрадений легковик. Зловмисником виявився не судимий 58-річний житель селища Маневичі. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили та повернули власнику.За фактом незаконного заволодіння автомобілем слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.Окрім того, за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, на зловмисника поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.