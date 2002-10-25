Захищаючи Україну, загинув 22-річний Герой з Луцька Владислав Бонк
Сьогодні, 11:48
23 листопада на Донеччині загинув Бонк Владислав Олександрович, 25.10.2002 р.н., уродженець Луцька.
Про це повідомили у Боремельській громаді.
"Владислав народився, зростав, навчався і проживав у Луцьку. Проте, маючи вільну хвилину, завжди спішив до бабусі Лесі в село Більче,
де любив проводити свій вільний час, своє дозвілля. І де набув багато друзів і хороших знайомих. Владислав був надзвичайно життєрадісним, привітним і позитивним юнаком. Таким він назавжди залишиться в пам’яті усіх, хто його знав, хто любив, хто шанував.
У Владислава залишилися тато Олександр, сестрички Ілонна та Анжела, братик Володя, тітка Оля, яка разом з бабусею Лесею піклується про усіх своїх племінників.
З приводу непоправної втрати, висловлюємо щирі співчуття усім рідним і близьким, друзям і бойовим побратимам нашого Героя, нашого захисника, захисника усієї України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, поховання відбудеться у Луцьку. Про час і дату буде повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Боремельській громаді.
"Владислав народився, зростав, навчався і проживав у Луцьку. Проте, маючи вільну хвилину, завжди спішив до бабусі Лесі в село Більче,
де любив проводити свій вільний час, своє дозвілля. І де набув багато друзів і хороших знайомих. Владислав був надзвичайно життєрадісним, привітним і позитивним юнаком. Таким він назавжди залишиться в пам’яті усіх, хто його знав, хто любив, хто шанував.
У Владислава залишилися тато Олександр, сестрички Ілонна та Анжела, братик Володя, тітка Оля, яка разом з бабусею Лесею піклується про усіх своїх племінників.
З приводу непоправної втрати, висловлюємо щирі співчуття усім рідним і близьким, друзям і бойовим побратимам нашого Героя, нашого захисника, захисника усієї України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, поховання відбудеться у Луцьку. Про час і дату буде повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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