На війні поліг Герой з Волині Андрій Калуш

На війні поліг Герой з Волині Андрій Калуш
21 листопада 2024 року, захищаючи Україну від російського загарбника, загинув уродженець смт Колки Калуш Андрій Олександрович, 1978 р.н.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Герой України Андрій воював у 68 окремій єгерській бригаді ім.Олекси Довбуша. Поховання нашого Захисника відбудеться 29 листопада 2024 року, о 10-тій годині у с.Малий Шпаків Рівненської області. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Андрія. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Світлий добрий спомин про молодого, чуйного та щирого земляка назавжди залишиться у серцях та спогадах найрідніших людей, друзів, однокласників, односельчан", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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