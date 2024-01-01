На війні поліг Герой з Волині Андрій Калуш
Сьогодні, 12:08
21 листопада 2024 року, захищаючи Україну від російського загарбника, загинув уродженець смт Колки Калуш Андрій Олександрович, 1978 р.н.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"Герой України Андрій воював у 68 окремій єгерській бригаді ім.Олекси Довбуша. Поховання нашого Захисника відбудеться 29 листопада 2024 року, о 10-тій годині у с.Малий Шпаків Рівненської області. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Андрія. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.
Світлий добрий спомин про молодого, чуйного та щирого земляка назавжди залишиться у серцях та спогадах найрідніших людей, друзів, однокласників, односельчан", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Колківській громаді.
"Герой України Андрій воював у 68 окремій єгерській бригаді ім.Олекси Довбуша. Поховання нашого Захисника відбудеться 29 листопада 2024 року, о 10-тій годині у с.Малий Шпаків Рівненської області. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Андрія. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.
Світлий добрий спомин про молодого, чуйного та щирого земляка назавжди залишиться у серцях та спогадах найрідніших людей, друзів, однокласників, односельчан", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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