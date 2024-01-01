На війні поліг Герой з Волині Андрій Калуш

Калуш Андрій Олександрович, 1978 р.н.



Про це



"Герой України Андрій воював у 68 окремій єгерській бригаді ім.Олекси Довбуша. Поховання нашого Захисника відбудеться 29 листопада 2024 року, о 10-тій годині у с.Малий Шпаків Рівненської області. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Андрія. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.



Світлий добрий спомин про молодого, чуйного та щирого земляка назавжди залишиться у серцях та спогадах найрідніших людей, друзів, однокласників, односельчан", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 листопада 2024 року, захищаючи Україну від російського загарбника, загинув уродженець смт Колки, 1978 р.н.Про це повідомили у Колківській громаді."Герой України Андрій воював у 68 окремій єгерській бригаді ім.Олекси Довбуша. Поховання нашого Захисника відбудеться 29 листопада 2024 року, о 10-тій годині у с.Малий Шпаків Рівненської області. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Андрія. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.Світлий добрий спомин про молодого, чуйного та щирого земляка назавжди залишиться у серцях та спогадах найрідніших людей, друзів, однокласників, односельчан", - йдеться в повідомленні.

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