Аварійні відключення світла 28 листопада – скасовані





Про це повідомляє «Укренерго».



Натомість, усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень.



Зокрема, на Волині вже оновлено графіки погодинного відключення.



Графік можна знайти тут.



Повідомляють, що служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аварійні відключення світла в четвер, 28 листопада, які відбувалися через масований ракетний удар рф по Україні, скасували.Про це повідомляє «Укренерго».Натомість, усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень.Зокрема, на Волині вже оновлено графіки погодинного відключення.Повідомляють, що служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

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