У Луцьку частково відновили рух тролейбусів
Сьогодні, 12:41
У Луцьку частково відновили рух тролейбусів.
Про це повідомляє Суспільне.
Наразі курсують 15 із 40, розповів начальник міського відділу транспорту Віктор Главічка.
"Не курсують тролейбуси №15 та 15а, бо немає електроенергії на проспекті Відродження та 40-му кварталі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що через екстрені відключення світла внаслідок російської атаки у Луцьку не працював електротранспорт. Вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Мер міста повідомив, що є декілька "прильотів" у Луцьку.
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Про це повідомляє Суспільне.
Наразі курсують 15 із 40, розповів начальник міського відділу транспорту Віктор Главічка.
"Не курсують тролейбуси №15 та 15а, бо немає електроенергії на проспекті Відродження та 40-му кварталі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що через екстрені відключення світла внаслідок російської атаки у Луцьку не працював електротранспорт. Вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Мер міста повідомив, що є декілька "прильотів" у Луцьку.
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