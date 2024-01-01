У Луцьку частково відновили рух тролейбусів





Про це



Наразі курсують 15 із 40, розповів начальник міського відділу транспорту Віктор Главічка.



"Не курсують тролейбуси №15 та 15а, бо немає електроенергії на проспекті Відродження та 40-му кварталі", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що через екстрені відключення світла внаслідок російської атаки у Луцьку не працював електротранспорт. Вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Мер міста повідомив, що є декілька "прильотів" у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку частково відновили рух тролейбусів.Про це повідомляє Суспільне.Наразі курсують 15 із 40, розповів начальник міського відділу транспорту"Не курсують тролейбуси №15 та 15а, бо немає електроенергії на проспекті Відродження та 40-му кварталі", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що через екстрені відключення світла внаслідок російської атаки. Вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Мер міста повідомив, що є декілька "прильотів" у Луцьку.

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