У Луцьку частково відновили рух тролейбусів

У Луцьку частково відновили рух тролейбусів
У Луцьку частково відновили рух тролейбусів.

Про це повідомляє Суспільне.

Наразі курсують 15 із 40, розповів начальник міського відділу транспорту Віктор Главічка.

"Не курсують тролейбуси №15 та 15а, бо немає електроенергії на проспекті Відродження та 40-му кварталі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що через екстрені відключення світла внаслідок російської атаки у Луцьку не працював електротранспорт. Вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Мер міста повідомив, що є декілька "прильотів" у Луцьку.

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Теги: Луцьк, тролейбуси, ракетна атака
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