WSJ: Білий дім тисне на Україну щодо мобілізації 18-річних

WSJ: Білий дім тисне на Україну щодо мобілізації 18-річних
Адміністрація президента Байдена закликає Україну почати мобілізацію чоловіків віком від 18 років, щоб швидко збільшити чисельність ЗСУ.

Про це повідомляє AP з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, пише LB.ua.

Як повідомив чиновник, “чиста математика” ситуації в Україні зараз полягає в тому, що їй потрібно більше військ для боротьби.

Він зазначив, що українське керівництво говорить про потребу в 160 тис. додаткових військовослужбовців, але адміністрація США вважає, що ймовірно, їх знадобиться більше.

Крім того, європейські чиновники повідомляють на умовах анонімності, що Володимир Зеленський також чує занепокоєння від союзників в інших західних столицях тим, що Україна має проблему з кількістю військ, а не з озброєнням.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що певні норми законопроєкту про мобілізацію необхідно підкоригувати.

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Теги: Росія, війна
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