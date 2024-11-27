WSJ: Білий дім тисне на Україну щодо мобілізації 18-річних





Про це повідомляє AP з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, пише



Як повідомив чиновник, “чиста математика” ситуації в Україні зараз полягає в тому, що їй потрібно більше військ для боротьби.



Він зазначив, що українське керівництво говорить про потребу в 160 тис. додаткових військовослужбовців, але адміністрація США вважає, що ймовірно, їх знадобиться більше.



Крім того, європейські чиновники повідомляють на умовах анонімності, що Володимир Зеленський також чує занепокоєння від союзників в інших західних столицях тим, що Україна має проблему з кількістю військ, а не з озброєнням.



Президент України Володимир Зеленський вважає, що певні норми законопроєкту про мобілізацію необхідно підкоригувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація президента Байдена закликає Україну почати мобілізацію чоловіків віком від 18 років, щоб швидко збільшити чисельність ЗСУ.Про це повідомляє AP з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, пише LB.ua Як повідомив чиновник, “чиста математика” ситуації в Україні зараз полягає в тому, що їй потрібно більше військ для боротьби.Він зазначив, що українське керівництво говорить про потребу в 160 тис. додаткових військовослужбовців, але адміністрація США вважає, що ймовірно, їх знадобиться більше.Крім того, європейські чиновники повідомляють на умовах анонімності, що Володимир Зеленський також чує занепокоєння від союзників в інших західних столицях тим, що Україна має проблему з кількістю військ, а не з озброєнням.Президент Українивважає, що певні норми законопроєкту про мобілізацію необхідно підкоригувати.

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