На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Голодзьон





Про це



"У війні з російськими окупантами 26.11.2024 внаслідок скиду противником вибухового боєприпасу поблизу н.п. Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області загинув наш земляк - солдат ГОЛОДЗЬОН МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ.



Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо зустрічі Героя та поховання буде подана додатково.



Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще один волинський військовий, який захищав волю та незалежність України, пішов у засвіти.Про це повідомили у Литовезькій громаді."У війні з російськими окупантами 26.11.2024 внаслідок скиду противником вибухового боєприпасу поблизу н.п. Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області загинув наш земляк - солдатВисловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо зустрічі Героя та поховання буде подана додатково.

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