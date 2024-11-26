На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Голодзьон

На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Голодзьон
Ще один волинський військовий, який захищав волю та незалежність України, пішов у засвіти.

Про це повідомили у Литовезькій громаді.

"У війні з російськими окупантами 26.11.2024 внаслідок скиду противником вибухового боєприпасу поблизу н.п. Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області загинув наш земляк - солдат ГОЛОДЗЬОН МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо зустрічі Героя та поховання буде подана додатково.

Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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