На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Голодзьон
Сьогодні, 13:35
Ще один волинський військовий, який захищав волю та незалежність України, пішов у засвіти.
Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"У війні з російськими окупантами 26.11.2024 внаслідок скиду противником вибухового боєприпасу поблизу н.п. Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області загинув наш земляк - солдат ГОЛОДЗЬОН МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо зустрічі Героя та поховання буде подана додатково.
Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"У війні з російськими окупантами 26.11.2024 внаслідок скиду противником вибухового боєприпасу поблизу н.п. Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області загинув наш земляк - солдат ГОЛОДЗЬОН МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо зустрічі Героя та поховання буде подана додатково.
Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Симоновича, який поліг під час оборони Маріуполя
Сьогодні, 13:52
На Волині під колесами автомобіля загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 13:42
На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Голодзьон
Сьогодні, 13:35
Після ракетної атаки пошкодження є у 14 регіонах України
Сьогодні, 13:20
WSJ: Білий дім тисне на Україну щодо мобілізації 18-річних
Сьогодні, 13:06