Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Симоновича, який поліг під час оборони Маріуполя

Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Симоновича, який поліг під час оборони Маріуполя
Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Симоновича.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"На жаль, сьогодні стало відомо про загибель нашого Героя. До рідного дому "На щиті" повернеться майстер-сержант СИМОНОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, 1984 року народження, житель села Мукошин.

Боєць, який довгий час вважався безвісти зниклим, загинув 14 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в Маріуполі Донецької області.

Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяю Ваш біль і горе.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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