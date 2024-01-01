Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Симоновича, який поліг під час оборони Маріуполя
Сьогодні, 13:52
Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Симоновича.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
"На жаль, сьогодні стало відомо про загибель нашого Героя. До рідного дому "На щиті" повернеться майстер-сержант СИМОНОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, 1984 року народження, житель села Мукошин.
Боєць, який довгий час вважався безвісти зниклим, загинув 14 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в Маріуполі Донецької області.
Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяю Ваш біль і горе.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
"На жаль, сьогодні стало відомо про загибель нашого Героя. До рідного дому "На щиті" повернеться майстер-сержант СИМОНОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, 1984 року народження, житель села Мукошин.
Боєць, який довгий час вважався безвісти зниклим, загинув 14 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в Маріуполі Донецької області.
Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяю Ваш біль і горе.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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