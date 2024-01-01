Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених на Запоріжжі





Про це



За попередніми даними, 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці збройних сил рф здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.



Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу.



Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розпочали розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі.Про це повідомили в Офісі генпрокурора.За попередніми даними, 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці збройних сил рф здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу.Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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