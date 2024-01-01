Масована атака: росіяни влучили 12 разів, в основному - в енергооб’єкти

У ніч на 28 листопада 2024 року ворог атакував критичну інфраструктуру – електричні підстанції в різних областях України. На жаль, є влучання.Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ."Варто зазначити, внаслідок протиповітряного бою збито майже 90 відсотків крилатих ракет «Калібр» та Х-101. Крім того, як ми повідомляли раніше, збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА, понад 60 локаційно втрачено. Загалом зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.Останнім часом, під час повітряних атак, противник застосовує велику кількість ракет та безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття", - йдеться в повідомленні.Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах."Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних Сил. Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому, під час масованих ворожих атак, використовується максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи", - зазначили у Повітряних силах.Також варто зазначити, що напередодні атак противник враховує метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. Щільний туман та хмарність, які спостерігались у багатьох регіонах в момент атаки не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ.