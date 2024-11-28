Путін заявив, що сьогоднішній масований обстріл України був відповіддю на удари по рф
Сьогодні, 15:04
Глава Кремля володимир путін заявив, що масований удар Росії по Україні 28 листопада був відповіддю на удари по території РФ.
Про це пише Українська правда з посиланням на російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК, які цитують заяви путіна на саміті ОДКБ.
"Сьогодні вночі нами було завдано комплексного удару із застосуванням 90 ракет і 100 безпілотників. Уражено 17 цілей. Повторю ще раз: ці удари з нашого боку відбулися також у відповідь на безперервні удари по російській території американськими ракетами ATACMS. Як уже говорив неодноразово, з нашого боку відповідь завжди буде", - йдеться в повідомленні.
Путін також заявив, що Росія виробляє "в 10 разів більше далекобійних ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті", і що російські гіперзвукові комплекси "не мають аналогів у світі".
Він запевняє, що Москві нібито відомо, скільки західних ракет поставили Києву і скільки ще планується передати.
"Росія відповідатиме на удари західною далекобійною зброєю, зокрема можливим продовженням бойових випробувань "Орєшніка", – заявив путін.
Він додав, що Росія має кілька готових до застосування ракетних систем "Орєшнік", і що ця ракета "вражає навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкти. Все, що перебуває в епіцентрі вибуху, розділяється на елементарні частинки, по суті, перетворюється на пил".
При цьому путін наголосив, що зброєю масового ураження "Орєшнік" не є – мовляв, це "високоточна зброя", але "в неї немає ядерного заряду".
"Міноборони і генштаб підбирають цілі для ударів по Україні ("Орєшніком" – ред.). Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві... Росія обиратиме засоби ураження залежно від характеру обраних цілей і створюваних для Росії загроз", – заявив правитель РФ.
О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакувала різні регіони ракетами і дронами. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.
Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.
Також російські окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі у Сумській області вранці 28 листопада.
Близько 8 ранку вибухи пролунали у Києві, влада повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунали у Миколаєві, Івано-Франківську та Хмельницькому.
Пізніше Повітряні сили повідомили, що у ніч на 28 листопада Росія здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на українську енергетику: протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА зі 188 ворожих цілей.
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Про це пише Українська правда з посиланням на російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК, які цитують заяви путіна на саміті ОДКБ.
"Сьогодні вночі нами було завдано комплексного удару із застосуванням 90 ракет і 100 безпілотників. Уражено 17 цілей. Повторю ще раз: ці удари з нашого боку відбулися також у відповідь на безперервні удари по російській території американськими ракетами ATACMS. Як уже говорив неодноразово, з нашого боку відповідь завжди буде", - йдеться в повідомленні.
Путін також заявив, що Росія виробляє "в 10 разів більше далекобійних ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті", і що російські гіперзвукові комплекси "не мають аналогів у світі".
Він запевняє, що Москві нібито відомо, скільки західних ракет поставили Києву і скільки ще планується передати.
"Росія відповідатиме на удари західною далекобійною зброєю, зокрема можливим продовженням бойових випробувань "Орєшніка", – заявив путін.
Він додав, що Росія має кілька готових до застосування ракетних систем "Орєшнік", і що ця ракета "вражає навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкти. Все, що перебуває в епіцентрі вибуху, розділяється на елементарні частинки, по суті, перетворюється на пил".
При цьому путін наголосив, що зброєю масового ураження "Орєшнік" не є – мовляв, це "високоточна зброя", але "в неї немає ядерного заряду".
"Міноборони і генштаб підбирають цілі для ударів по Україні ("Орєшніком" – ред.). Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві... Росія обиратиме засоби ураження залежно від характеру обраних цілей і створюваних для Росії загроз", – заявив правитель РФ.
О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакувала різні регіони ракетами і дронами. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.
Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.
Також російські окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі у Сумській області вранці 28 листопада.
Близько 8 ранку вибухи пролунали у Києві, влада повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунали у Миколаєві, Івано-Франківську та Хмельницькому.
Пізніше Повітряні сили повідомили, що у ніч на 28 листопада Росія здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на українську енергетику: протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА зі 188 ворожих цілей.
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