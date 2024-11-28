Путін заявив, що сьогоднішній масований обстріл України був відповіддю на удари по рф

володимир путін заявив, що масований удар Росії по Україні 28 листопада був відповіддю на удари по території РФ.



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"Сьогодні вночі нами було завдано комплексного удару із застосуванням 90 ракет і 100 безпілотників. Уражено 17 цілей. Повторю ще раз: ці удари з нашого боку відбулися також у відповідь на безперервні удари по російській території американськими ракетами ATACMS. Як уже говорив неодноразово, з нашого боку відповідь завжди буде", - йдеться в повідомленні.



Путін також заявив, що Росія виробляє "в 10 разів більше далекобійних ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті", і що російські гіперзвукові комплекси "не мають аналогів у світі".



Він запевняє, що Москві нібито відомо, скільки західних ракет поставили Києву і скільки ще планується передати.



"Росія відповідатиме на удари західною далекобійною зброєю, зокрема можливим продовженням бойових випробувань "Орєшніка", – заявив путін.



Він додав, що Росія має кілька готових до застосування ракетних систем "Орєшнік", і що ця ракета "вражає навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкти. Все, що перебуває в епіцентрі вибуху, розділяється на елементарні частинки, по суті, перетворюється на пил".



При цьому путін наголосив, що зброєю масового ураження "Орєшнік" не є – мовляв, це "високоточна зброя", але "в неї немає ядерного заряду".



"Міноборони і генштаб підбирають цілі для ударів по Україні ("Орєшніком" – ред.). Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві... Росія обиратиме засоби ураження залежно від характеру обраних цілей і створюваних для Росії загроз", – заявив правитель РФ.



О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакувала різні регіони ракетами і дронами. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.



Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.



Також російські окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі у Сумській області вранці 28 листопада.



Близько 8 ранку вибухи пролунали у Києві, влада повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунали у Миколаєві, Івано-Франківську та Хмельницькому.



Пізніше Повітряні сили повідомили, що у ніч на 28 листопада Росія здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на українську енергетику: протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА зі 188 ворожих цілей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава Кремлязаявив, що масований удар Росії по Україні 28 листопада був відповіддю на удари по території РФ.Про це пише Українська правда з посиланням на російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК, які цитують заяви путіна на саміті ОДКБ."Сьогодні вночі нами було завдано комплексного удару із застосуванням 90 ракет і 100 безпілотників. Уражено 17 цілей. Повторю ще раз: ці удари з нашого боку відбулися також у відповідь на безперервні удари по російській території американськими ракетами ATACMS. Як уже говорив неодноразово, з нашого боку відповідь завжди буде", - йдеться в повідомленні.Путін також заявив, що Росія виробляє "в 10 разів більше далекобійних ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті", і що російські гіперзвукові комплекси "не мають аналогів у світі".Він запевняє, що Москві нібито відомо, скільки західних ракет поставили Києву і скільки ще планується передати."Росія відповідатиме на удари західною далекобійною зброєю, зокрема можливим продовженням бойових випробувань "Орєшніка", – заявив путін.Він додав, що Росія має кілька готових до застосування ракетних систем "Орєшнік", і що ця ракета "вражає навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкти. Все, що перебуває в епіцентрі вибуху, розділяється на елементарні частинки, по суті, перетворюється на пил".При цьому путін наголосив, що зброєю масового ураження "Орєшнік" не є – мовляв, це "високоточна зброя", але "в неї немає ядерного заряду"."Міноборони і генштаб підбирають цілі для ударів по Україні ("Орєшніком" – ред.). Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві... Росія обиратиме засоби ураження залежно від характеру обраних цілей і створюваних для Росії загроз", – заявив правитель РФ.О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакувала різні регіони ракетами і дронами. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.Також російські окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі у Сумській області вранці 28 листопада.Близько 8 ранку вибухи пролунали у Києві, влада повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунали у Миколаєві, Івано-Франківську та Хмельницькому.Пізніше Повітряні сили повідомили, що у ніч на 28 листопада Росія здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на українську енергетику: протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА зі 188 ворожих цілей.

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