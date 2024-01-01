На Запоріжжі загинув Герой з Волині Сергій Романюк
Сьогодні, 16:00
25 листопада 2024 р. обірвалося життя молодшого сержанта Романюка Сергія Михайловича з села Лище.
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
"Водій-радіотелефоніст 2 піхотного відділення, молодший сержант, 06.02.1971 р.н., був призваний на військову службу 3 серпня 2023 року.
Захисник загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району Запорізької області.
Під час ведення бойових дій військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям.
Низько схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
"Водій-радіотелефоніст 2 піхотного відділення, молодший сержант, 06.02.1971 р.н., був призваний на військову службу 3 серпня 2023 року.
Захисник загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району Запорізької області.
Під час ведення бойових дій військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям.
Низько схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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