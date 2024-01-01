Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Панькевичем

Олександром Панькевичем.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Завтра, 29 листопада, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Панькевича Олександра Ярославовича (13.01.1980 року народження), який загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Немир Луцького району.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 29 листопада, відбудеться прощання зПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Завтра, 29 листопада, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Панькевича Олександра Ярославовича (13.01.1980 року народження), який загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Немир Луцького району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію