Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Панькевичем

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Панькевичем
У п’ятницю, 29 листопада, відбудеться прощання з Олександром Панькевичем.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Завтра, 29 листопада, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Панькевича Олександра Ярославовича (13.01.1980 року народження), який загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.

Поховають Героя на кладовищі у селі Немир Луцького району.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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