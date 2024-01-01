Прем’єр Грузії заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС

Прем’єр Грузії заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

Про це повідомляє Ехо Кавказа, передає Укрінформ.

«Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Європейським Союзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу», – сказав Кобахідзе на брифінгу.

Раніше Європейська Рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії правлячої партії «Грузинська мрія».

У Брюсселі та інших європейських столицях говорили, що не можуть підтримати відкриття переговорів щодо вступу Грузії до ЄС, якщо країна, зокрема, не скасує закони, що суперечать європейським цінностям та принципам.

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