На Волині відновили електропостачання у 98 селах, частково без світла - Луцьк
Сьогодні, 15:37
У ПрАТ "Волиньобленерго" розповіли про ситуацію щодо знеструмлень станом на 15:00 28 листопада.
Про це повідомили на сторінці у фейсбуці установи.
"Забезпечено електропостачання особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури. Значну частину знеструмлень вдалось ліквідувати - відновлено електропостачання в 98 населених пунктах. Наразі частково без електропостачання місто Луцьк.
Служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачання.
Орієнтовний час: до 20:00 28.11.2024.
Інші обмеження, що наразі застосовуються:
- 3 черги графіків погодинного відключення до 24:00;
- 5 черг графіків обмеження потужності для промисловості до 20:00, - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці у фейсбуці установи.
"Забезпечено електропостачання особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури. Значну частину знеструмлень вдалось ліквідувати - відновлено електропостачання в 98 населених пунктах. Наразі частково без електропостачання місто Луцьк.
Служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачання.
Орієнтовний час: до 20:00 28.11.2024.
Інші обмеження, що наразі застосовуються:
- 3 черги графіків погодинного відключення до 24:00;
- 5 черг графіків обмеження потужності для промисловості до 20:00, - йдеться в повідомленні.
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