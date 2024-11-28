На Волині відновили електропостачання у 98 селах, частково без світла - Луцьк





Про це



"Забезпечено електропостачання особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури. Значну частину знеструмлень вдалось ліквідувати - відновлено електропостачання в 98 населених пунктах. Наразі частково без електропостачання місто Луцьк.



Служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачання.



Орієнтовний час: до 20:00 28.11.2024.



Інші обмеження, що наразі застосовуються:



- 3 черги графіків погодинного відключення до 24:00;



- 5 черг графіків обмеження потужності для промисловості до 20:00, - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ПрАТ "Волиньобленерго" розповіли про ситуацію щодо знеструмлень станом на 15:00 28 листопада.Про це повідомили на сторінці у фейсбуці установи."Забезпечено електропостачання особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури. Значну частину знеструмлень вдалось ліквідувати - відновлено електропостачання в 98 населених пунктах. Наразі частково без електропостачання місто Луцьк.Служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачання.Орієнтовний час: до 20:00 28.11.2024.Інші обмеження, що наразі застосовуються:- 3 черги графіків погодинного відключення до 24:00;- 5 черг графіків обмеження потужності для промисловості до 20:00, - йдеться в повідомленні.

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