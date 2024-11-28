На Волині відновили електропостачання у 98 селах, частково без світла - Луцьк

На Волині відновили електропостачання у 98 селах, частково без світла - Луцьк
У ПрАТ "Волиньобленерго" розповіли про ситуацію щодо знеструмлень станом на 15:00 28 листопада.

Про це повідомили на сторінці у фейсбуці установи.

"Забезпечено електропостачання особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури. Значну частину знеструмлень вдалось ліквідувати - відновлено електропостачання в 98 населених пунктах. Наразі частково без електропостачання місто Луцьк.

Служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Орієнтовний час: до 20:00 28.11.2024.

Інші обмеження, що наразі застосовуються:

- 3 черги графіків погодинного відключення до 24:00;

- 5 черг графіків обмеження потужності для промисловості до 20:00, - йдеться в повідомленні.


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Теги: Волинь, світло, ракетна атака
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