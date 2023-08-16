Обстріл Луцька: мер міста розповів про ситуацію із водою, теплом та світлом

Обстріл Луцька: мер міста розповів про ситуацію із водою, теплом та світлом
Мер Луцька Ігор Поліщук розповів про ситуацію із ліквідацією наслідків ракетного обстрілу станом на 16:00.

Відеозвернення він опублікував на своєму телеграм-каналі.

"Усі котельні нашого підприємства «Луцьктепло» працюють. Одні заживлені від звичного електропостачання, інші працюють на дизель-генераторах. Усі подають тепло. Ті, що працюють на дизель-генераторах, подають теплоносій трохи нижчої температури, ніж ті, що у звичному режимі. Але батареї не холодні і + 16 - +18 у квартирах має бути", - йдеться в повідомленні.

Поліщук подякував працівникам підприємства «Луцьктепло» за оперативне реагування на сьогоднішні виклики, за оперативне увімкнення всіх дизель-генераторів.

"Щодо води, водопостачання та водовідведення. Наше підприємство «Луцькводоканал» також перейшло на дизель-генератори одразу після вимкнення електроенергії. Наразі водопостачання є, водовідведення працює. Єдине, що у мешканців, які проживають вище 4-5 поверхів, може бути поганий тиск води. У такому випадку просимо вас скористатися допомогою сусідів і набрати води у них. Окремі ОСББ зробили загальну точку доступу води у підвальних приміщеннях. Тому, якщо є така можливість, то прошу нею скористатися.
Дякую працівникам «Луцькводоканалу» за чітку і злагоджену роботу з увімкнення наших об'єктів на альтернативне живлення від дизель-генераторів.

Щодо транспорту. ​Одразу після вимкнення електроенергії не працювали тролейбуси. Зараз відновлено рух 15-ти тролейбусів з 40-ка, що зазвичай курсують в нашій громаді. Працюють тролейбуси на маршрутах: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 12. Рух на інших буде відновлено після підключення електропостачання.

Щодо електропостачання. Є попередня інформація від енергетиків, що електропостачання буде відновлене о 20.00. Однак, я рекомендую обережно сприймати цю інформацію, тому що немає гарантії, що рівно о 20.00 з'явиться електроенергія. Це може бути трішки пізніше. Ми знаємо, що ситуація складна — є ушкодження, тому необхідно поставитися до цього з розумінням", - розповів мер міста.

​Він зазначив, що одразу після обстрілу були розгорнуті пункти незламності у загальноосвітніх закладах, старостатах приєднаних громад. Є у цих пунктах дизель-генератори, електроенергія, можливість обігріву, можна зарядити гаджети, проведений оптоволоконний інтернет, аптечка, питна вода.

"Дякую усім, хто працював сьогодні над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації — ранкового ракетного обстрілу, і комунальникам, і працівникам ДСНС, і усім, хто допомагав", - наголосив Ігор Поліщук.

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Теги: Луцьк, Поліщук, ракетна атака
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