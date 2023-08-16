Обстріл Луцька: мер міста розповів про ситуацію із водою, теплом та світлом

Ігор Поліщук розповів про ситуацію із ліквідацією наслідків ракетного обстрілу станом на 16:00.







"Усі котельні нашого підприємства «Луцьктепло» працюють. Одні заживлені від звичного електропостачання, інші працюють на дизель-генераторах. Усі подають тепло. Ті, що працюють на дизель-генераторах, подають теплоносій трохи нижчої температури, ніж ті, що у звичному режимі. Але батареї не холодні і + 16 - +18 у квартирах має бути", - йдеться в повідомленні.



Поліщук подякував працівникам підприємства «Луцьктепло» за оперативне реагування на сьогоднішні виклики, за оперативне увімкнення всіх дизель-генераторів.



"Щодо води, водопостачання та водовідведення. Наше підприємство «Луцькводоканал» також перейшло на дизель-генератори одразу після вимкнення електроенергії. Наразі водопостачання є, водовідведення працює. Єдине, що у мешканців, які проживають вище 4-5 поверхів, може бути поганий тиск води. У такому випадку просимо вас скористатися допомогою сусідів і набрати води у них. Окремі ОСББ зробили загальну точку доступу води у підвальних приміщеннях. Тому, якщо є така можливість, то прошу нею скористатися.

Дякую працівникам «Луцькводоканалу» за чітку і злагоджену роботу з увімкнення наших об'єктів на альтернативне живлення від дизель-генераторів.

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Щодо транспорту. ​Одразу після вимкнення електроенергії не працювали тролейбуси. Зараз відновлено рух 15-ти тролейбусів з 40-ка, що зазвичай курсують в нашій громаді. Працюють тролейбуси на маршрутах: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 12. Рух на інших буде відновлено після підключення електропостачання.



​Щодо електропостачання. Є попередня інформація від енергетиків, що електропостачання буде відновлене о 20.00. Однак, я рекомендую обережно сприймати цю інформацію, тому що немає гарантії, що рівно о 20.00 з'явиться електроенергія. Це може бути трішки пізніше. Ми знаємо, що ситуація складна — є ушкодження, тому необхідно поставитися до цього з розумінням", - розповів мер міста.



​Він зазначив, що одразу після обстрілу були розгорнуті пункти незламності у загальноосвітніх закладах, старостатах приєднаних громад. Є у цих пунктах дизель-генератори, електроенергія, можливість обігріву, можна зарядити гаджети, проведений оптоволоконний інтернет, аптечка, питна вода.

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"Дякую усім, хто працював сьогодні над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації — ранкового ракетного обстрілу, і комунальникам, і працівникам ДСНС, і усім, хто допомагав", - наголосив Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Луцькарозповів про ситуацію із ліквідацією наслідків ракетного обстрілу станом на 16:00. Відеозвернення він опублікував на своєму телеграм-каналі."Усі котельні нашого підприємства «Луцьктепло» працюють. Одні заживлені від звичного електропостачання, інші працюють на дизель-генераторах. Усі подають тепло. Ті, що працюють на дизель-генераторах, подають теплоносій трохи нижчої температури, ніж ті, що у звичному режимі. Але батареї не холодні і + 16 - +18 у квартирах має бути", - йдеться в повідомленні.Поліщук подякував працівникам підприємства «Луцьктепло» за оперативне реагування на сьогоднішні виклики, за оперативне увімкнення всіх дизель-генераторів.Наше підприємство «Луцькводоканал» також перейшло на дизель-генератори одразу після вимкнення електроенергії. Наразі водопостачання є, водовідведення працює. Єдине, що у мешканців, які проживають вище 4-5 поверхів, може бути поганий тиск води. У такому випадку просимо вас скористатися допомогою сусідів і набрати води у них. Окремі ОСББ зробили загальну точку доступу води у підвальних приміщеннях. Тому, якщо є така можливість, то прошу нею скористатися.Дякую працівникам «Луцькводоканалу» за чітку і злагоджену роботу з увімкнення наших об'єктів на альтернативне живлення від дизель-генераторів.​Одразу після вимкнення електроенергії не працювали тролейбуси. Зараз відновлено рух 15-ти тролейбусів з 40-ка, що зазвичай курсують в нашій громаді. Працюють тролейбуси на маршрутах: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 12. Рух на інших буде відновлено після підключення електропостачання.Є попередня інформація від енергетиків, що електропостачання буде відновлене о 20.00. Однак, я рекомендую обережно сприймати цю інформацію, тому що немає гарантії, що рівно о 20.00 з'явиться електроенергія. Це може бути трішки пізніше. Ми знаємо, що ситуація складна — є ушкодження, тому необхідно поставитися до цього з розумінням", - розповів мер міста.​Він зазначив, що одразу після обстрілу були розгорнуті пункти незламності у загальноосвітніх закладах, старостатах приєднаних громад. Є у цих пунктах дизель-генератори, електроенергія, можливість обігріву, можна зарядити гаджети, проведений оптоволоконний інтернет, аптечка, питна вода."Дякую усім, хто працював сьогодні над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації — ранкового ракетного обстрілу, і комунальникам, і працівникам ДСНС, і усім, хто допомагав", - наголосив Ігор Поліщук.

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