СБУ викрила вісьмох провокаторів, що працювали на зрив мобілізації

СБУ викрила вісьмох провокаторів, що працювали на зрив мобілізації
Служба безпеки викрила ще вісьмох провокаторів, які працювали на зрив мобілізації в Україні. Фігуранти закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову та поширювали фейкові повідомлення про українських військових.

Про це повідомляє СБУ.

Серед зловмисників – мешканець столиці, який з ножем напав на представників ТЦК під час вручання повістки призовнику.

За результатами оперативного реагування військових та поліції зловмисника своєчасно затримано.

Також у Києві затримано ще трьох адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів та Вайбер-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.

На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.

У Черкаській області викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які «зливали» в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону.

В Рівному підозру отримала власниця закритої групи у Вайбері, яка щодня «постила» геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК.

За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
▪ ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві, Київській, Полтавській, Черкаській та Рівненській областях за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, а також Полтавської, Черкаської та Рівненської обласних прокуратур.

СБУ викрила вісьмох провокаторів, що працювали на зрив мобілізації
СБУ викрила вісьмох провокаторів, що працювали на зрив мобілізації
СБУ викрила вісьмох провокаторів, що працювали на зрив мобілізації

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