СБУ викрила вісьмох провокаторів, що працювали на зрив мобілізації

Служба безпеки викрила ще вісьмох провокаторів, які працювали на зрив мобілізації в Україні. Фігуранти закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову та поширювали фейкові повідомлення про українських військових.Про це повідомляє СБУ.Серед зловмисників – мешканець столиці, який з ножем напав на представників ТЦК під час вручання повістки призовнику.За результатами оперативного реагування військових та поліції зловмисника своєчасно затримано.Також у Києві затримано ще трьох адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів та Вайбер-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.У Черкаській області викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які «зливали» в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону.В Рівному підозру отримала власниця закритої групи у Вайбері, яка щодня «постила» геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК.За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);▪ ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві, Київській, Полтавській, Черкаській та Рівненській областях за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, а також Полтавської, Черкаської та Рівненської обласних прокуратур.