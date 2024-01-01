СБУ викрила вісьмох провокаторів, що працювали на зрив мобілізації
Сьогодні, 13:52
Служба безпеки викрила ще вісьмох провокаторів, які працювали на зрив мобілізації в Україні. Фігуранти закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову та поширювали фейкові повідомлення про українських військових.
Про це повідомляє СБУ.
Серед зловмисників – мешканець столиці, який з ножем напав на представників ТЦК під час вручання повістки призовнику.
За результатами оперативного реагування військових та поліції зловмисника своєчасно затримано.
Також у Києві затримано ще трьох адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів та Вайбер-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.
На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.
У Черкаській області викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які «зливали» в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону.
В Рівному підозру отримала власниця закритої групи у Вайбері, яка щодня «постила» геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК.
За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
▪ ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві, Київській, Полтавській, Черкаській та Рівненській областях за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, а також Полтавської, Черкаської та Рівненської обласних прокуратур.
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Про це повідомляє СБУ.
Серед зловмисників – мешканець столиці, який з ножем напав на представників ТЦК під час вручання повістки призовнику.
За результатами оперативного реагування військових та поліції зловмисника своєчасно затримано.
Також у Києві затримано ще трьох адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів та Вайбер-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.
На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.
У Черкаській області викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які «зливали» в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону.
В Рівному підозру отримала власниця закритої групи у Вайбері, яка щодня «постила» геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК.
За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
▪ ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві, Київській, Полтавській, Черкаській та Рівненській областях за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, а також Полтавської, Черкаської та Рівненської обласних прокуратур.
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