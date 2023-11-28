На Волині під колесами автомобіля загинула 63-річна жінка

Поліцейські з’ясовують обставини смертельної ДТП у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія трапилася сьогодні, близько 7 ранку, поблизу села Ставок Луцького району.Водій автомобіля Skoda допустив наїзд на пішохідку, яка перебувала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Її особу встановили – це 63-річна місцева мешканка.Водій за кермом був тверезим.На місці працювали слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. За цим фактом буде розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Усі обставини ДТП з’ясують під час досудового розслідування.