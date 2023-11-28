На Волині під колесами автомобіля загинула 63-річна жінка

На Волині під колесами автомобіля загинула 63-річна жінка
Поліцейські з’ясовують обставини смертельної ДТП у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася сьогодні, близько 7 ранку, поблизу села Ставок Луцького району.

Водій автомобіля Skoda допустив наїзд на пішохідку, яка перебувала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Її особу встановили – це 63-річна місцева мешканка.

Водій за кермом був тверезим.

На місці працювали слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. За цим фактом буде розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Усі обставини ДТП з’ясують під час досудового розслідування.
На Волині під колесами автомобіля загинула 63-річна жінка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, смертельна ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Симоновича, який поліг під час оборони Маріуполя
Сьогодні, 13:52
СБУ викрила вісьмох провокаторів, що працювали на зрив мобілізації
Сьогодні, 13:52
На Волині під колесами автомобіля загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 13:42
На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Голодзьон
Сьогодні, 13:35
Після ракетної атаки пошкодження є у 14 регіонах України
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
На Волині 29-річний водій наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі На Волині 29-річний водій наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі
14 жовтень, 11:14
На Волині – смертельна аварія: автомобіль влетів в огорожу На Волині – смертельна аварія: автомобіль влетів в огорожу
11 березень, 10:59
У Луцькому районі рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, є загиблий У Луцькому районі рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, є загиблий
28 листопад, 2023, 20:47
Зіткнулися два автомобілі: в аварії на Волині загинули двоє людей Зіткнулися два автомобілі: в аварії на Волині загинули двоє людей
28 листопад, 2023, 11:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Масована атака: росіяни влучили 12 разів, в основному - в енергооб’єкти
Сьогодні, 14:35
 0
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених на Запоріжжі
Сьогодні, 14:06
 0
Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Симоновича, який поліг під час оборони Маріуполя
Сьогодні, 13:52
 0
СБУ викрила вісьмох провокаторів, що працювали на зрив мобілізації
Сьогодні, 13:52
 0
На Волині під колесами автомобіля загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8