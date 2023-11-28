На Волині під колесами автомобіля загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 13:42
Поліцейські з’ясовують обставини смертельної ДТП у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася сьогодні, близько 7 ранку, поблизу села Ставок Луцького району.
Водій автомобіля Skoda допустив наїзд на пішохідку, яка перебувала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Її особу встановили – це 63-річна місцева мешканка.
Водій за кермом був тверезим.
На місці працювали слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. За цим фактом буде розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Усі обставини ДТП з’ясують під час досудового розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася сьогодні, близько 7 ранку, поблизу села Ставок Луцького району.
Водій автомобіля Skoda допустив наїзд на пішохідку, яка перебувала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Її особу встановили – це 63-річна місцева мешканка.
Водій за кермом був тверезим.
На місці працювали слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. За цим фактом буде розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Усі обставини ДТП з’ясують під час досудового розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Симоновича, який поліг під час оборони Маріуполя
Сьогодні, 13:52
На Волині під колесами автомобіля загинула 63-річна жінка
Сьогодні, 13:42
На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Голодзьон
Сьогодні, 13:35
Після ракетної атаки пошкодження є у 14 регіонах України
Сьогодні, 13:20