Після ракетної атаки пошкодження є у 14 регіонах України





Про це повідомляє ДСНС України.



Так, російські війська зранку атакували столицю та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.



У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.



На щастя, без загиблих. Одна людина постраждала в Одеській області.



Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.



Надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт залучені сапери ДСНС. Всього по Україні задіяні понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.







Нагадаємо:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники ліквідовують наслідки чергового масованого удару по території України. Інформують, що пошкодження є у 14 регіонах країни.Про це повідомляє ДСНС України.Так, російські війська зранку атакували столицю та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.На щастя, без загиблих. Одна людина постраждала в Одеській області.Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.Надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт залучені сапери ДСНС. Всього по Україні задіяні понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.Нагадаємо: вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів . В частині міста зникла електроенергія.

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