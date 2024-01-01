Після ракетної атаки пошкодження є у 14 регіонах України

Після ракетної атаки пошкодження є у 14 регіонах України
Рятувальники ліквідовують наслідки чергового масованого удару по території України. Інформують, що пошкодження є у 14 регіонах країни.

Про це повідомляє ДСНС України.

Так, російські війська зранку атакували столицю та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.

У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.

На щастя, без загиблих. Одна людина постраждала в Одеській області.

Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт залучені сапери ДСНС. Всього по Україні задіяні понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.



Нагадаємо: вранці, 28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. В частині міста зникла електроенергія.

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