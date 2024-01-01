У Луцьку обговорили наслідки вранішньої ракетної атаки
Сьогодні, 12:50
Під головуванням Луцького міського голови Ігоря Поліщука відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це пишуть на сторінці Луцькради у фейсбуці.
Представники влади, силових відомств, енергетики та комунальники звітували про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів нашої громади, які мали місце у четвер, 28 листопада.
Заслухали доповідь начальника Луцького районного управління Головного управління ДСНС України у Волинській області Руслана Безеки щодо ракетної атаки на місто.
Він зазначив, що житловий фонд, на щастя, руйнувань не зазнав.
Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Розгорнуто пункти незламності, де можна зарядити телефони, зігрітися та випити гарячого чаю.
У свою чергу, директор Луцької філії ПрАТ "Волиньобленерго" Роман Борисенко зазначив, що станом на зараз з критичних об'єктів заживлено усі лікарні міста.
На всіх об'єктах КП "Луцькводоканал" генератори працюють справно. Найближчим часом ситуація зміниться на краще.
Наразі проводяться аварійні роботи і вже до кінця доби частина мікрорайонів обласного центру матиме світло. Котельня ж на вулиці Промисловій наразі працює від генератора.
Комісія, з-поміж інших завдань, доручила КП "Луцькводоканал", у разі погіршення ситуації, організувати підвіз питної і технічної води до пунктів роздачі води, ДКП "Луцьктепло" - забезпечувати подачу теплоносія до споживачів.
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Про це пишуть на сторінці Луцькради у фейсбуці.
Представники влади, силових відомств, енергетики та комунальники звітували про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів нашої громади, які мали місце у четвер, 28 листопада.
Заслухали доповідь начальника Луцького районного управління Головного управління ДСНС України у Волинській області Руслана Безеки щодо ракетної атаки на місто.
Він зазначив, що житловий фонд, на щастя, руйнувань не зазнав.
Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Розгорнуто пункти незламності, де можна зарядити телефони, зігрітися та випити гарячого чаю.
У свою чергу, директор Луцької філії ПрАТ "Волиньобленерго" Роман Борисенко зазначив, що станом на зараз з критичних об'єктів заживлено усі лікарні міста.
На всіх об'єктах КП "Луцькводоканал" генератори працюють справно. Найближчим часом ситуація зміниться на краще.
Наразі проводяться аварійні роботи і вже до кінця доби частина мікрорайонів обласного центру матиме світло. Котельня ж на вулиці Промисловій наразі працює від генератора.
Комісія, з-поміж інших завдань, доручила КП "Луцькводоканал", у разі погіршення ситуації, організувати підвіз питної і технічної води до пунктів роздачі води, ДКП "Луцьктепло" - забезпечувати подачу теплоносія до споживачів.
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