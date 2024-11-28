США готують новий пакет допомоги Україні на 725 мільйонів доларів

Джо Байдена готує для України пакет озброєння на суму 725 мільйонів доларів, який має бути офіційно оголошений до наступного понеділка.



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Згідно з інформацією від чиновників із Вашингтона, до нього увійдуть засоби, що мають допомогти нашій державі стримати наступ росіян на сході країни. Йдеться про низку антитанкових систем, дронів, ракет Stinger та снарядів для HIMARS, включно з кластерними GMLRS.



Також вперше до переліку мають бути включені протипіхотні міни, постачання яких було розблоковане нещодавнім рішенням господаря Білого дому.



Журналісти Reuters відзначають, що пакети допомоги за програмою PDA, яка передбачає надання зброї з власних запасів США, останнім часом обмежувалися сумами у 125-250 мільйонів доларів, тож прийдешній може стати ледь не рекордним. Це ознака намагання Байдена використати якомога більше коштів з погоджених Конгресом для озброєння України - хоча зробити це на 100%, як пишуть ЗМІ, все одно не вдасться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Агенція Reuters стверджує, що адміністрація президента СШАготує для України пакет озброєння на суму 725 мільйонів доларів, який має бути офіційно оголошений до наступного понеділка.Про це пише LB.ua Згідно з інформацією від чиновників із Вашингтона, до нього увійдуть засоби, що мають допомогти нашій державі стримати наступ росіян на сході країни. Йдеться про низку антитанкових систем, дронів, ракет Stinger та снарядів для HIMARS, включно з кластерними GMLRS.Також вперше до переліку мають бути включені протипіхотні міни, постачання яких було розблоковане нещодавнім рішенням господаря Білого дому.Журналісти Reuters відзначають, що пакети допомоги за програмою PDA, яка передбачає надання зброї з власних запасів США, останнім часом обмежувалися сумами у 125-250 мільйонів доларів, тож прийдешній може стати ледь не рекордним. Це ознака намагання Байдена використати якомога більше коштів з погоджених Конгресом для озброєння України - хоча зробити це на 100%, як пишуть ЗМІ, все одно не вдасться.

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