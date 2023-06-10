У Луцьку ліквідували наслідки ракетної атаки росії

У Луцьку ліквідували наслідки ракетної атаки росії
Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідували наслідки ворожої атаки у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вогнеборці вжили заходів з локалізації та ліквідації пожежі на обʼєкті енергетичноі інфраструктури.

Роботи проводились з урахуванням безпекової складової для співробітників служби цивільного захисту та інших служб.

Від ДСНС залучалися 6 одиниць спеціальної техніки, понад 20 рятувальників.
У Луцьку ліквідували наслідки ракетної атаки росії
У Луцьку ліквідували наслідки ракетної атаки росії

Нагадаємо, що вранці,28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті були прильоти, підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.

Окупанти скеровували ракети по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі.

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Теги: Волинь, Луцьк, рятувальники, ракетна атака
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