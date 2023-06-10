У Луцьку ліквідували наслідки ракетної атаки росії
Сьогодні, 11:53
Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідували наслідки ворожої атаки у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вогнеборці вжили заходів з локалізації та ліквідації пожежі на обʼєкті енергетичноі інфраструктури.
Роботи проводились з урахуванням безпекової складової для співробітників служби цивільного захисту та інших служб.
Від ДСНС залучалися 6 одиниць спеціальної техніки, понад 20 рятувальників.
Нагадаємо, що вранці,28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті були прильоти, підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.
Окупанти скеровували ракети по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вогнеборці вжили заходів з локалізації та ліквідації пожежі на обʼєкті енергетичноі інфраструктури.
Роботи проводились з урахуванням безпекової складової для співробітників служби цивільного захисту та інших служб.
Від ДСНС залучалися 6 одиниць спеціальної техніки, понад 20 рятувальників.
Нагадаємо, що вранці,28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що в місті були прильоти, підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.
Окупанти скеровували ракети по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі.
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