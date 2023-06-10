У Луцьку ліквідували наслідки ракетної атаки росії

Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідували наслідки ворожої атаки у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вогнеборці вжили заходів з локалізації та ліквідації пожежі на обʼєкті енергетичноі інфраструктури.Роботи проводились з урахуванням безпекової складової для співробітників служби цивільного захисту та інших служб.Від ДСНС залучалися 6 одиниць спеціальної техніки, понад 20 рятувальників.Нагадаємо, що вранці,28 листопада, обласний центр Волині прокинувся від вибухів. Про те, що, підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук. В частині міста зникла електроенергія.Окупанти. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі.