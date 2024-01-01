Школяр з Волині отримуватиме стипендію Президента України





Про це повідомили в Управлінні освіти Нововолинської міської ради.



Учня 9-Б Нововолинського ліцею №1 Бишука Владислава нагородили сьогодні у Києві на церемонії вручення сертифікатів на отримання стипендії Президента України 2024.



Учень з Нововолинська увійшов до 20-ки волинян – переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських предметних олімпіад, які отримали цю найвищу відзнаку для української талановитої учнівської молоді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юний нововолинець - стипендіат премії Президента.Про це повідомили в Управлінні освіти Нововолинської міської ради.Учня 9-Б Нововолинського ліцею №1нагородили сьогодні у Києві на церемонії вручення сертифікатів на отримання стипендії Президента України 2024.Учень з Нововолинська увійшов до 20-ки волинян – переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських предметних олімпіад, які отримали цю найвищу відзнаку для української талановитої учнівської молоді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію