Школяр з Волині отримуватиме стипендію Президента України
Сьогодні, 08:25
Юний нововолинець - стипендіат премії Президента.
Про це повідомили в Управлінні освіти Нововолинської міської ради.
Учня 9-Б Нововолинського ліцею №1 Бишука Владислава нагородили сьогодні у Києві на церемонії вручення сертифікатів на отримання стипендії Президента України 2024.
Учень з Нововолинська увійшов до 20-ки волинян – переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських предметних олімпіад, які отримали цю найвищу відзнаку для української талановитої учнівської молоді.
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Про це повідомили в Управлінні освіти Нововолинської міської ради.
Учня 9-Б Нововолинського ліцею №1 Бишука Владислава нагородили сьогодні у Києві на церемонії вручення сертифікатів на отримання стипендії Президента України 2024.
Учень з Нововолинська увійшов до 20-ки волинян – переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських предметних олімпіад, які отримали цю найвищу відзнаку для української талановитої учнівської молоді.
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