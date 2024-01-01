Школяр з Волині отримуватиме стипендію Президента України

Школяр з Волині отримуватиме стипендію Президента України
Юний нововолинець - стипендіат премії Президента.

Про це повідомили в Управлінні освіти Нововолинської міської ради.

Учня 9-Б Нововолинського ліцею №1 Бишука Владислава нагородили сьогодні у Києві на церемонії вручення сертифікатів на отримання стипендії Президента України 2024.

Учень з Нововолинська увійшов до 20-ки волинян – переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських предметних олімпіад, які отримали цю найвищу відзнаку для української талановитої учнівської молоді.

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Теги: Волинь, Україна, стипендія
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