Трамп обрав спецпредставника з питань війни в Україні





Про це політик повідомив у соцмережі Truth Social, - пише



Трамп заявив, що Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", зокрема досвід у сфері національної безпеки.



"Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!" - додав політик.



Генерал-лейтенант у відставці, ветеран війни у Вʼєтнамі Келлог у 2017-2021 роках обіймав високі посади в адміністрації Трампа. Зокрема, був головою апарату Ради національної безпеки й радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.



За інформацією Reuters, Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що постачання американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з Росією.



Водночас у США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва. План також передбачає зняття питання членства України в НАТО з порядку денного на найближче майбутнє.



Нині Келлог працює в протрампівському центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обраний президент США Дональд Трамп обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого спеціального представника з питань врегулювання війни Росії проти України.Про це політик повідомив у соцмережі Truth Social, - пише Кореспондент Трамп заявив, що Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", зокрема досвід у сфері національної безпеки."Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!" - додав політик.Генерал-лейтенант у відставці, ветеран війни у Вʼєтнамі Келлог у 2017-2021 роках обіймав високі посади в адміністрації Трампа. Зокрема, був головою апарату Ради національної безпеки й радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.За інформацією Reuters, Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що постачання американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з Росією.Водночас у США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва. План також передбачає зняття питання членства України в НАТО з порядку денного на найближче майбутнє.Нині Келлог працює в протрампівському центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію