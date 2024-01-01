Трамп обрав спецпредставника з питань війни в Україні

Трамп обрав спецпредставника з питань війни в Україні
Обраний президент США Дональд Трамп обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого спеціального представника з питань врегулювання війни Росії проти України.

Про це політик повідомив у соцмережі Truth Social, - пише Кореспондент.

Трамп заявив, що Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", зокрема досвід у сфері національної безпеки.

"Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!" - додав політик.

Генерал-лейтенант у відставці, ветеран війни у Вʼєтнамі Келлог у 2017-2021 роках обіймав високі посади в адміністрації Трампа. Зокрема, був головою апарату Ради національної безпеки й радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

За інформацією Reuters, Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що постачання американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з Росією.

Водночас у США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва. План також передбачає зняття питання членства України в НАТО з порядку денного на найближче майбутнє.

Нині Келлог працює в протрампівському центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

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Теги: війна, Україна, США, Трамп
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