Поголів'я лисиці на Волині у 5 разів перевищує норму





Про це говорили під час круглого столу на тему «Актуальні питання ведення мисливського господарства в умовах воєнного стану», який відбувся у



Голова постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів Юрій Ройко нагадав, що на останній сесії були надані мисливські угіддя 12-ти користувачам, а саме обласній і міськрайонним організаціям УТМР.



«Проте і серед депутатського корпусу, і в суспільстві неоднозначне ставлення до питання відновлення полювання в умовах воєнного стану. Тому маю надію, що сьогоднішня зустріч у певній мірі понизить напругу в соціумі щодо актуальності ведення мисливського господарства загалом і полювання під час війни зокрема», - наголосив він.



Начальник Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Сергій Чуприна зауважив: не зважаючи на воєнний стан, мисливське господарство все ж повинно вестися.



«Сьогодні діє заборона на проведення полювань, в тому числі й щодо регулювання чисельності шкідливих видів тварин, таких як лисиця , якає також рознощиком сказу, та дикого кабана, який часто є носієм африканської чуми. Усе це несе неабияку загрозу як місцевому населенню та їх господаркам, так і економіці регіону в цілому. Адже у випадках спалахів цих небезпечних хвороб, запроваджуються жорсткі карантинні обмеження аж до мораторію на експорт зернових», - підкреслив він.



Сергій Чуприна розповів, що на Волині поголів’я лисиці на сьогодні перевищує допустиму норму у 5 разів, і уже зареєстровано чисельні випадки сказу, в геометричній прогресії зростає й поголів’я дикого кабана. З огляду на це він наголошує на важливості рішення про надання мисливських угідь у користування, адже саме єгерська служба користувачів і покликана регулювати популяцію дикого звіра.



В доповнення депутат Володимир Бондар зазначив, що в державі наразі триває реформа лісового та мисливського господарства, однак вона мало торкається саме питань ведення мисливства. «Сьогодні немає чіткого визначення державної єгерської служби, її функції дуже скорочено, а це унеможливлює виконання усіх поставлених перед нею завдань. Тому надія сьогодні в основному покладається саме на єгерські служби користувачів мисливських угідь різних форм власності. Ми сьогодні не говоримо про полювання, а лише про ведення мисливського господарства і здійснення відповідних функцій, зокрема й щодо регулювання популяції тварин. А тому варто подбати про системні заходи, що дозволять врегулювати ситуацію», - наголосив депутат.



Голова екологічної комісії Юрій Ройко додав, що окрім відстрілу не менш важливим є і питання проведення пероральної імунізації тварин, яку також має здійснювати єгерська служба.



Крім того, Володимир Бондар акцентував увагу присутніх, що неконтрольоване збільшення популяції диких тварин та погіршення епізоотичної ситуації на території України, може також стати перешкодою у євроінтеграції. «Європейська спільнота, що опікується питаннями екології, стурбована цією ситуацією, особливо б’ють на сполох країни-сусіди. Ця проблема може потягнути за собою й колапс в економіці, адже є небезпека заборони експорту сільгосппродукції з території нашої держави», - підкреслив він.



У підсумку учасники дискусії рекомендували користувачам мисливських угідь та представникам громадськості направити відповідні листи зі своїми пропозиціями та аргументами до Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, яке узагальнить їх та ініціює розгляд питання відновлення епізоотичного благополуччя на засіданні Ради оборони області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині під час воєєного стану зросла популяція диких тварин, що викликає певні ризики для сіського господарства і навіть для євроінтеграції країни у майбутньому.Про це говорили під час круглого столу на тему «Актуальні питання ведення мисливського господарства в умовах воєнного стану», який відбувся у Волиньраді Голова постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсівнагадав, що на останній сесії були надані мисливські угіддя 12-ти користувачам, а саме обласній і міськрайонним організаціям УТМР.«Проте і серед депутатського корпусу, і в суспільстві неоднозначне ставлення до питання відновлення полювання в умовах воєнного стану. Тому маю надію, що сьогоднішня зустріч у певній мірі понизить напругу в соціумі щодо актуальності ведення мисливського господарства загалом і полювання під час війни зокрема», - наголосив він.Начальник Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарствазауважив: не зважаючи на воєнний стан, мисливське господарство все ж повинно вестися.«Сьогодні діє заборона на проведення полювань, в тому числі й щодо регулювання чисельності шкідливих видів тварин, таких як лисиця , якає також рознощиком сказу, та дикого кабана, який часто є носієм африканської чуми. Усе це несе неабияку загрозу як місцевому населенню та їх господаркам, так і економіці регіону в цілому. Адже у випадках спалахів цих небезпечних хвороб, запроваджуються жорсткі карантинні обмеження аж до мораторію на експорт зернових», - підкреслив він.Сергій Чуприна розповів, що на Волині поголів’я лисиці на сьогодні перевищує допустиму норму у 5 разів, і уже зареєстровано чисельні випадки сказу, в геометричній прогресії зростає й поголів’я дикого кабана. З огляду на це він наголошує на важливості рішення про надання мисливських угідь у користування, адже саме єгерська служба користувачів і покликана регулювати популяцію дикого звіра.В доповнення депутатзазначив, що в державі наразі триває реформа лісового та мисливського господарства, однак вона мало торкається саме питань ведення мисливства. «Сьогодні немає чіткого визначення державної єгерської служби, її функції дуже скорочено, а це унеможливлює виконання усіх поставлених перед нею завдань. Тому надія сьогодні в основному покладається саме на єгерські служби користувачів мисливських угідь різних форм власності. Ми сьогодні не говоримо про полювання, а лише про ведення мисливського господарства і здійснення відповідних функцій, зокрема й щодо регулювання популяції тварин. А тому варто подбати про системні заходи, що дозволять врегулювати ситуацію», - наголосив депутат.Голова екологічної комісії Юрій Ройко додав, що окрім відстрілу не менш важливим є і питання проведення пероральної імунізації тварин, яку також має здійснювати єгерська служба.Крім того, Володимир Бондар акцентував увагу присутніх, що неконтрольоване збільшення популяції диких тварин та погіршення епізоотичної ситуації на території України, може також стати перешкодою у євроінтеграції. «Європейська спільнота, що опікується питаннями екології, стурбована цією ситуацією, особливо б’ють на сполох країни-сусіди. Ця проблема може потягнути за собою й колапс в економіці, адже є небезпека заборони експорту сільгосппродукції з території нашої держави», - підкреслив він.У підсумку учасники дискусії рекомендували користувачам мисливських угідь та представникам громадськості направити відповідні листи зі своїми пропозиціями та аргументами до Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, яке узагальнить їх та ініціює розгляд питання відновлення епізоотичного благополуччя на засіданні Ради оборони області.

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