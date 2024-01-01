Воїни бригади «Хартія» ініціювали перейменування однієї з вулиць Луцька на честь загиблого побратима. ВІДЕО
Сьогодні, 21:40
Представники 13 бригади "Хартія" Національної Гвардії України ініціювали перейменування в Луцьку однієї з вулиць на честь їхнього побратима лучанина Олександра Ющенка на позивний "Капа".
Воїн загинув навесні цього року під час виконання бойового завдання та був головним сержантом бригади, розповів Суспільному товариш, головний сержант "Хартії" Дмитро Грицюк.
Голова комісії з впорядкування назв вулиць Луцької громади Михайло Щур каже, що лист про перейменування вулиці на честь військовослужбовця Олександра Ющенка до них ще не надходив. Говорить, що за минулий місяць були звернення щодо 9 військовослужбовців, на честь яких мешканці громади просили перейменувати вулиці.
"Будь-яка ініціатива в обов’язковому порядку вноситься на розгляд сесії та в сесійній залі депутати більшістю голосів підтримують, або не підтримують проєкт рішення щодо найменування чи перейменування вулиці", — каже Михайло Щур.
Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що таке звернення особисто підтримує, його розгляд буде винесений на сесію Луцької міської ради у грудні.
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Воїн загинув навесні цього року під час виконання бойового завдання та був головним сержантом бригади, розповів Суспільному товариш, головний сержант "Хартії" Дмитро Грицюк.
Голова комісії з впорядкування назв вулиць Луцької громади Михайло Щур каже, що лист про перейменування вулиці на честь військовослужбовця Олександра Ющенка до них ще не надходив. Говорить, що за минулий місяць були звернення щодо 9 військовослужбовців, на честь яких мешканці громади просили перейменувати вулиці.
"Будь-яка ініціатива в обов’язковому порядку вноситься на розгляд сесії та в сесійній залі депутати більшістю голосів підтримують, або не підтримують проєкт рішення щодо найменування чи перейменування вулиці", — каже Михайло Щур.
Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що таке звернення особисто підтримує, його розгляд буде винесений на сесію Луцької міської ради у грудні.
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