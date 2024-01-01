Воїни бригади «Хартія» ініціювали перейменування однієї з вулиць Луцька на честь загиблого побратима. ВІДЕО

Представники 13 бригади "Хартія" Національної Гвардії України ініціювали перейменування в Луцьку однієї з вулиць на честь їхнього побратима лучанинана позивний "Капа".Воїн загинув навесні цього року під час виконання бойового завдання та був головним сержантом бригади, розповів Суспільному товариш, головний сержант "Хартії"Голова комісії з впорядкування назв вулиць Луцької громадикаже, що лист про перейменування вулиці на честь військовослужбовця Олександра Ющенка до них ще не надходив. Говорить, що за минулий місяць були звернення щодо 9 військовослужбовців, на честь яких мешканці громади просили перейменувати вулиці."Будь-яка ініціатива в обов’язковому порядку вноситься на розгляд сесії та в сесійній залі депутати більшістю голосів підтримують, або не підтримують проєкт рішення щодо найменування чи перейменування вулиці", — каже Михайло Щур.Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що таке звернення особисто підтримує, його розгляд буде винесений на сесію Луцької міської ради у грудні.