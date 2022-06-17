Антисанітарія і забруднення землі відходами: на Волині викрили незаконну бійню. ФОТО

Антисанітарія і забруднення землі відходами: на Волині викрили незаконну бійню. ФОТО
На Волині розслідують наслідки незаконної діяльності бійні. Підприємців звинувачують у забрудненні землі відходами.

Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури припинено незаконну діяльність суб'єкта господарювання на території Луцького району, який без передбаченого законодавством дозволу, в антисанітарних умовах, в порушення санітарних правил і норм, здійснював в межах населеного пункту забій великої рогатої худоби.

Окрім того, на підприємстві, яке знаходиться на території Ковельського району та підконтрольне цьому ж суб'єкту господарювання, виявлено факт скидання тваринних решток, які утворились від забою, на земельні ділянки, внаслідок чого відбулось їх забруднення.

У ході досудового розслідування кримінального провадження про порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК України) проведено санкціоновані судом обшуки та відібрано проби ґрунтів, повітря, зразки м'ясної продукції для подальшого проведення судових експертиз.

Встановлюється можлива бездіяльність або причетність до приховування незаконної діяльності підприємств працівників Держпродспоживслужби у Волинській області.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.

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Теги: Волинь, Луцьк, прокуратура
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