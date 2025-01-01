Чому на картки може не надходити «Національний кешбек»

Чому на картки може не надходити «Національний кешбек»
Українці активно скаржаться у мережі на ненарахування коштів на картки "Національного кешбеку" за придбання українських товарів. Так вони стверджують, що всі товари є у списку, але кешбек надходить лише за частину з них.

Про можливі причини відсутності надходження коштів йдеться у матеріалі 24 каналу.

Чому можуть не нарахувати кешбек
Зокрема проблеми з нарахуванням спостерігаються не тільки в магазинах, а й в аптеках, передає 24 канал з посиланням на коментарі під дописом у Дії.

У "Дії" пояснили користувачам, чому могли не нарахувати кешбек:

каса магазину, де здійснювалась покупка, могла бути не налаштована для участі в програмі;
придбаний товар не зареєстрований у програмі (можна перевірити на сайті в переліку виробників і товарів або за допомогою сканера штрих-кодів в мобільному застосунку "Дія")";
маркування "Зроблено в Україні" на товарі не є обов’язковим і не гарантує, що він є учасником програми Нацкешбек;
продавець, у якого була зроблена покупка, не зареєстрований у програмі (перевірити це можна у списку продавців на сайті, щоб впевнитись, що магазин бере участь у програмі);
стався збій у роботі терміналу.

"Нам прикро, що сталася така ситуація. Нам дуже хочеться бути підтримкою для користувачів і допомагати з вирішенням усіх питань",
– зазначили у компанії.

Зверніть увагу! Однак українцям пояснили, що Дія виконує лише роль технічного адміністратора програми та відображає дані з інформаційної системи "Зроблено в Україні".

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Теги: Україна, Національний кешбек, гроші
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