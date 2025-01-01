Чому на картки може не надходити «Національний кешбек»





Про можливі причини відсутності надходження коштів йдеться у матеріалі



Чому можуть не нарахувати кешбек

Зокрема проблеми з нарахуванням спостерігаються не тільки в магазинах, а й в аптеках, передає 24 канал з посиланням на коментарі під дописом у Дії.



У "Дії" пояснили користувачам, чому могли не нарахувати кешбек:



каса магазину, де здійснювалась покупка, могла бути не налаштована для участі в програмі;

придбаний товар не зареєстрований у програмі (можна перевірити на сайті в переліку виробників і товарів або за допомогою сканера штрих-кодів в мобільному застосунку "Дія")";

маркування "Зроблено в Україні" на товарі не є обов’язковим і не гарантує, що він є учасником програми Нацкешбек;

продавець, у якого була зроблена покупка, не зареєстрований у програмі (перевірити це можна у списку продавців на сайті, щоб впевнитись, що магазин бере участь у програмі);

стався збій у роботі терміналу.



"Нам прикро, що сталася така ситуація. Нам дуже хочеться бути підтримкою для користувачів і допомагати з вирішенням усіх питань",

– зазначили у компанії.



Зверніть увагу! Однак українцям пояснили, що Дія виконує лише роль технічного адміністратора програми та відображає дані з інформаційної системи "Зроблено в Україні".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці активно скаржаться у мережі на ненарахування коштів на картки "Національного кешбеку" за придбання українських товарів. Так вони стверджують, що всі товари є у списку, але кешбек надходить лише за частину з них.Про можливі причини відсутності надходження коштів йдеться у матеріалі 24 каналу. Зокрема проблеми з нарахуванням спостерігаються не тільки в магазинах, а й в аптеках, передає 24 канал з посиланням на коментарі під дописом у Дії.У "Дії" пояснили користувачам, чому могли не нарахувати кешбек:каса магазину, де здійснювалась покупка, могла бути не налаштована для участі в програмі;придбаний товар не зареєстрований у програмі (можна перевірити на сайті в переліку виробників і товарів або за допомогою сканера штрих-кодів в мобільному застосунку "Дія")";маркування "Зроблено в Україні" на товарі не є обов’язковим і не гарантує, що він є учасником програми Нацкешбек;продавець, у якого була зроблена покупка, не зареєстрований у програмі (перевірити це можна у списку продавців на сайті, щоб впевнитись, що магазин бере участь у програмі);стався збій у роботі терміналу."Нам прикро, що сталася така ситуація. Нам дуже хочеться бути підтримкою для користувачів і допомагати з вирішенням усіх питань",– зазначили у компанії.Однак українцям пояснили, що Дія виконує лише роль технічного адміністратора програми та відображає дані з інформаційної системи "Зроблено в Україні".

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