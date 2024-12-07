Хліб в Україні здорожчає: скільки доведеться платити за продукт

Хліб в Україні здорожчає: скільки доведеться платити за продукт
Ціни на хліб в Україні зростають через здорожчання палива, нестабільність в енергоносіях, здорожчання сировини.

Про це повідомив заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі УНІАН.

З його слів, на ціни вплинула війна, бо через брак кадрів потрібно було інвестувати кошти в обладнання, щоб заміняти людину, і це призвело до того, що як виробники, так і переробники зазнали додаткових витрат, вартість кредитів, підняття цін на електроенергію та відключення світла.

“Не менш важливий, але не ключовий фактор, який впливає на вартість продуктів – ціна на сировину. До прикладу, ціни на борошно не є головним фактором формування вартості хліба. Вартість цієї сировини становить не більш як 30% від кінцевої ціни на продукт. Упродовж 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати у межах 1,5-2%, а за рік в цілому він може здорожчати на понад 20%”, – пояснив експерт.

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Теги: хліб, подорожчання
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