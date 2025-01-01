ЄС профінансував придбання 8 шкільних автобусів і 37 тис. підручників для Волині





Про це Наталія Матвіюк.



У 2024 році так надійшло 20,5 млн грн на закупівлю шкільних автобусів. Місцеві бюджети долучились до співфінансування, доклавши 6,2 млн грн. Завдяки цьому купили 8 автобусів.



Також за підтримки Євросоюзу у 2024 році школи Волинської області отримали 36 888 підручників на суму 2,64 млн грн. Йдеться про підручники з інформатики 5 класу та мистецтва 6 класу.



Файли для друку підготували в Нідерландах, а папір для книг надіслали з Німеччини до Польщі, де їх надрукували, розповіла Наталія Матвіюк.



Мета цієї ініціативи — сприяти, щоб українські школярі продовжували навчання, попри масовані атаки.



Вибір підручників 8 класу на 2025-2026 навчальний рік розпочнеться у березні 2025 року (відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1388 від 27.09.2024 року).



Загалом в Україні від початку повномасштабної російської війни ЄС виділив 100 мільйонів євро на підтримку безпечного доступу дітей до освіти. Крім цього, передав понад 380 шкільних автобусів та 1,5 мільйона підручників, повідомляє eu4ukraine.eu.



У 2025 році Волинській області виділили 112,1 млн грн на придбання шкільних автобусів для підвезення учнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни Євросоюз надає матеріальну допомогу для доступу дітей до освіти в Україні. На Волинь ці кошти приходять у вигляді субвенції державного бюджету для закупівлі автобусів для підвезення учнів та підручників.Про це misto.media розповіла начальниця управління освіти і науки Волинської ОДАУ 2024 році так надійшло 20,5 млн грн на закупівлю шкільних автобусів. Місцеві бюджети долучились до співфінансування, доклавши 6,2 млн грн. Завдяки цьому купили 8 автобусів.Також за підтримки Євросоюзу у 2024 році школи Волинської області отримали 36 888 підручників на суму 2,64 млн грн. Йдеться про підручники з інформатики 5 класу та мистецтва 6 класу.Файли для друку підготували в Нідерландах, а папір для книг надіслали з Німеччини до Польщі, де їх надрукували, розповіла Наталія Матвіюк.Мета цієї ініціативи — сприяти, щоб українські школярі продовжували навчання, попри масовані атаки.Вибір підручників 8 класу на 2025-2026 навчальний рік розпочнеться у березні 2025 року (відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1388 від 27.09.2024 року).Загалом в Україні від початку повномасштабної російської війни ЄС виділив 100 мільйонів євро на підтримку безпечного доступу дітей до освіти. Крім цього, передав понад 380 шкільних автобусів та 1,5 мільйона підручників, повідомляє eu4ukraine.eu.У 2025 році Волинській області виділили 112,1 млн грн на придбання шкільних автобусів для підвезення учнів.

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