Військові КНДР страчували українських військових, які хотіли здатися, - ЗМІ





Про це пише Wall Street Journal із посиланням на корейське відділення Фонду прав людини, яке допомагало українським спецслужбам аналізувати документи, вилучені в північнокорейських військових, повідомляє



Одні з документів, які знайшли в неназваного офіцера КНДР, свідчать, що бійці з Північної Кореї бачили загибель своїх товаришів і тому вдавалися до страт українців.



«Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися», — цитують північнокорейського офіцера журналісти.



Крім WSJ, про вбивства українських військових з боку солдатів КНДР писало й Washington Post. Згідно з документами, які наводить видання, у такий спосіб солдати Північної Кореї вбили кількох українських солдатів, що, мовляв, розлютило українців і «затягнуло бій».



Страти полонених українських бійців



Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.



Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північнокорейські військові, які воюють на боці росії в Курській області, вбивали українських військових, які хотіли здатися в полон.Про це пише Wall Street Journal із посиланням на корейське відділення Фонду прав людини, яке допомагало українським спецслужбам аналізувати документи, вилучені в північнокорейських військових, повідомляє Громадське Одні з документів, які знайшли в неназваного офіцера КНДР, свідчать, що бійці з Північної Кореї бачили загибель своїх товаришів і тому вдавалися до страт українців.«Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися», — цитують північнокорейського офіцера журналісти.Крім WSJ, про вбивства українських військових з боку солдатів КНДР писало й Washington Post. Згідно з документами, які наводить видання, у такий спосіб солдати Північної Кореї вбили кількох українських солдатів, що, мовляв, розлютило українців і «затягнуло бій».Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

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