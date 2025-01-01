Військові КНДР страчували українських військових, які хотіли здатися, - ЗМІ

Військові КНДР страчували українських військових, які хотіли здатися, - ЗМІ
Північнокорейські військові, які воюють на боці росії в Курській області, вбивали українських військових, які хотіли здатися в полон.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на корейське відділення Фонду прав людини, яке допомагало українським спецслужбам аналізувати документи, вилучені в північнокорейських військових, повідомляє Громадське.

Одні з документів, які знайшли в неназваного офіцера КНДР, свідчать, що бійці з Північної Кореї бачили загибель своїх товаришів і тому вдавалися до страт українців.

«Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися», — цитують північнокорейського офіцера журналісти.

Крім WSJ, про вбивства українських військових з боку солдатів КНДР писало й Washington Post. Згідно з документами, які наводить видання, у такий спосіб солдати Північної Кореї вбили кількох українських солдатів, що, мовляв, розлютило українців і «затягнуло бій».

Страти полонених українських бійців

Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.

Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

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Теги: Росія, війна
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