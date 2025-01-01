Військові КНДР страчували українських військових, які хотіли здатися, - ЗМІ
Сьогодні, 12:12
Північнокорейські військові, які воюють на боці росії в Курській області, вбивали українських військових, які хотіли здатися в полон.
Про це пише Wall Street Journal із посиланням на корейське відділення Фонду прав людини, яке допомагало українським спецслужбам аналізувати документи, вилучені в північнокорейських військових, повідомляє Громадське.
Одні з документів, які знайшли в неназваного офіцера КНДР, свідчать, що бійці з Північної Кореї бачили загибель своїх товаришів і тому вдавалися до страт українців.
«Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися», — цитують північнокорейського офіцера журналісти.
Крім WSJ, про вбивства українських військових з боку солдатів КНДР писало й Washington Post. Згідно з документами, які наводить видання, у такий спосіб солдати Північної Кореї вбили кількох українських солдатів, що, мовляв, розлютило українців і «затягнуло бій».
Страти полонених українських бійців
Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.
Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Wall Street Journal із посиланням на корейське відділення Фонду прав людини, яке допомагало українським спецслужбам аналізувати документи, вилучені в північнокорейських військових, повідомляє Громадське.
Одні з документів, які знайшли в неназваного офіцера КНДР, свідчать, що бійці з Північної Кореї бачили загибель своїх товаришів і тому вдавалися до страт українців.
«Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися», — цитують північнокорейського офіцера журналісти.
Крім WSJ, про вбивства українських військових з боку солдатів КНДР писало й Washington Post. Згідно з документами, які наводить видання, у такий спосіб солдати Північної Кореї вбили кількох українських солдатів, що, мовляв, розлютило українців і «затягнуло бій».
Страти полонених українських бійців
Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.
Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яка марка авто найпопулярніша на Волині у 2024 році?
Сьогодні, 13:00
Може перебувати на вокзалах, автостанціях: на Волині розшукують безвісти зниклу 66-річну жінку
Сьогодні, 12:26
Військові КНДР страчували українських військових, які хотіли здатися, - ЗМІ
Сьогодні, 12:12
Після інавгурації Трамп хоче поговорити із путіним, - CNN
Сьогодні, 11:48
«Досі болить те, що воїна, який пішов у перші дні добровольцем, не дозволили відспівати в місцевій церкві» - дружина Героя з Волині
Сьогодні, 11:10