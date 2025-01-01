Яка марка авто найпопулярніша на Волині у 2024 році?

Серед десятків марок авто, безумовно, є й ті, що мають найбільший попит серед волинян.Що це за автомобілі, журналіти ВолиньPost вирішили дізнатися у Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.За їхньою інформацією, реєстрація транспортних засобів є однією з найбільш популярних послуг серед кермувальників, і вона невпинно зростає.Так, упродовж 2024 року у сервісних центрах МВС Волині було здійсненореєстраційних операцій з транспортними засобами, які були зареєстровані на території України вперше. Для порівняння, у 2023 році аналогічних реєстраційних операцій було майже"Наголошую, що мова йде про новий транспорт з автосалону та вживаний транспорт, що був ввезений з-за кордону. Також хочу зазначити, що сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності, тобто не тільки волиняни реєструють авто, але й усі бажаючі, незалежно від місця реєстрації особи мають можливість скористатися нашими послугами", – каже заступник начальника РСЦ ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Ігор Мельник.Щодо найпопулярніших марок авто, які були зареєстровані сервісними центрами МВС Волині у 2024 році:- першість належить Volkswagen;- на другому місці – Renault;- третю сходинку, із суттєвим відривом за кількістю реєстрацій, посідає Skoda;- далі, майже на одному рівні за популярністю, перебувають Audi та Nissan.Зазначають, що раніше люди обирали Opel, нині ж лідирують також електромобілі.