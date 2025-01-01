Яка марка авто найпопулярніша на Волині у 2024 році?

Яка марка авто найпопулярніша на Волині у 2024 році?
Серед десятків марок авто, безумовно, є й ті, що мають найбільший попит серед волинян.

Що це за автомобілі, журналіти ВолиньPost вирішили дізнатися у Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.

За їхньою інформацією, реєстрація транспортних засобів є однією з найбільш популярних послуг серед кермувальників, і вона невпинно зростає.

Так, упродовж 2024 року у сервісних центрах МВС Волині було здійснено 21 745 реєстраційних операцій з транспортними засобами, які були зареєстровані на території України вперше. Для порівняння, у 2023 році аналогічних реєстраційних операцій було майже 16 000.

"Наголошую, що мова йде про новий транспорт з автосалону та вживаний транспорт, що був ввезений з-за кордону. Також хочу зазначити, що сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності, тобто не тільки волиняни реєструють авто, але й усі бажаючі, незалежно від місця реєстрації особи мають можливість скористатися нашими послугами", – каже заступник начальника РСЦ ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Ігор Мельник.

Щодо найпопулярніших марок авто, які були зареєстровані сервісними центрами МВС Волині у 2024 році:

- першість належить Volkswagen;

- на другому місці – Renault;

- третю сходинку, із суттєвим відривом за кількістю реєстрацій, посідає Skoda;

- далі, майже на одному рівні за популярністю, перебувають Audi та Nissan.

Зазначають, що раніше люди обирали Opel, нині ж лідирують також електромобілі.
Яка марка авто найпопулярніша на Волині у 2024 році?

Яка марка авто найпопулярніша на Волині у 2024 році?

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