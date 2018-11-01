«Хочу продовжувати жити»: історія ветерана з Волині, учасника Ігор нескорених-2025

Костянтин Копелюк — молодший сержант ЗСУ. Військовий отримав поранення і втратив частину стопи на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу у липні 2022 року. Нині ветеран готується до Ігор нескорених 2025, які в лютому відбудуться у Канаді.



Історію ветерана розповіли на Invictus Games, пише



Про війну і поранення



У 2019 році Костянтин закінчив лісовий коледж і одразу призвався в армію. З перших днів повномасштабної війни кулеметник опинився на Київщині, брав участь у боях з російською армією в Бородянці, Макаровому, Буці. Далі була Миколаївщина, Ізюм, Бахмут і Соледар.



"Війна неслася з такою силою і швидкістю, що не було часу думати про те, як її сприймати. В мене по десять діб не було можливості виходити на звʼязок з рідними, усіх загиблих і поранених сприймаєш, як наслідок війни. Налаштовуєшся так, що війни без загиблих не буває, інакше, це неможливо витримати", — пригадує захисник.

Зі слів Костянтина, під час боїв на передовій побратими стали для нього другою родиною, військові мотивували один одного не опускати рук. Телефонувати додому вдавалося вкрай рідко. Найдовший період без зв'язку — 11 днів, тоді він виконував бойові завдання в Ізюмському лісі.



"Той ліс був настільки густим і щільним, що росіяни чіпляли між деревами датчики. То я додумався одного датчика накривати фольгою від пачки цигарок, щоб не було сигналу. Так ми й пересувалися", — говорить ветеран. — На такі датчики наткнулася наша третя група, яка йшла до нас на допомогу. Близько пʼяти хлопців тоді загинуло".

Поранення волинянин отримав 1 серпня 2022 року. Внаслідок артобстрілу втратив частину стопи, сам наклав собі турнікет, через інтенсивність боїв годину чекав на евакуацію.



"Я розумів, що в мене буде ампутація, — додав Костянтин. — Сам собі сказав: “Чого горювати? Що сталося, те сталося. Я розумів, куди йду і що може статися”. У перший день повномасштабної війни я сам собі сказав: “Якщо не моя війна, то не моя країна”. Розумів, що з війни можна повернутися або пораненим, або загиблим".



Повернення до цивільного життя і спорту



Зі слів військового, після повернення з передової і лікування був нервовим, погано спав. Впоратися із цим допоміг психолог. Повернутися до цивільного життя допомогла дружина і спорт — настільний теніс, волейбол сидячи і сплави по річках.



"Дуже допомогло те, що я майже одразу став на протез і пішов на тренування з настільного тенісу. Цим видом спорту я займався й до війни. У 2019 році, якби не пішов в армію, мав би вже кандидата в майстри спорту", — розповів волинянин.

Відколи потрапив у збірну України, яка представлятиме країну на Іграх нескорених-2025, Костянтин Копелюк активно тренується. Після змагань ветеран хоче розвиватися у настільному тенісі і допомагати інших опанувати цей спорт.



"У нас в Ковелі має відкритися ветеранський простір, хочу допомагати ветеранам. Хочу просто продовжувати жити", — додав Костянтин Копелюк.



Що відомо про Ігри нескорених-2025



Ці Ігри стануть сьомими в історії та триватимуть з 6 до 17 лютого 2025 року в двох містах Канади: Ванкувері й Вістлері. Перші Invictus Games відбулися у 2014 році в столиці Сполученого Королівства Лондоні. Змагання заснував герцог Сассекський, принц Гаррі.



До програми прийдешніх Ігор увійдуть 11 адаптивних видів спорту, зокрема вже звичні для цього турніру веслування на тренажерах, плавання, волейбол сидячи та баскетбол і регбі на кріслах колісних. Також уперше до них додадуть зимові види: гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.



Україна впʼяте змагатиметься на Іграх нескорених. Дебютували "синьо-жовті" на турнірі 2017 року в канадському Торонто.



У межах підготовки до Ігор для учасників проведуть щонайменше три тренувальні збори, зокрема один — у Канаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин— молодший сержант ЗСУ. Військовий отримав поранення і втратив частину стопи на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу у липні 2022 року. Нині ветеран готується до Ігор нескорених 2025, які в лютому відбудуться у Канаді.Історію ветерана розповіли на Invictus Games, пише Суспільне У 2019 році Костянтин закінчив лісовий коледж і одразу призвався в армію. З перших днів повномасштабної війни кулеметник опинився на Київщині, брав участь у боях з російською армією в Бородянці, Макаровому, Буці. Далі була Миколаївщина, Ізюм, Бахмут і Соледар."Війна неслася з такою силою і швидкістю, що не було часу думати про те, як її сприймати. В мене по десять діб не було можливості виходити на звʼязок з рідними, усіх загиблих і поранених сприймаєш, як наслідок війни. Налаштовуєшся так, що війни без загиблих не буває, інакше, це неможливо витримати", — пригадує захисник.Зі слів Костянтина, під час боїв на передовій побратими стали для нього другою родиною, військові мотивували один одного не опускати рук. Телефонувати додому вдавалося вкрай рідко. Найдовший період без зв'язку — 11 днів, тоді він виконував бойові завдання в Ізюмському лісі."Той ліс був настільки густим і щільним, що росіяни чіпляли між деревами датчики. То я додумався одного датчика накривати фольгою від пачки цигарок, щоб не було сигналу. Так ми й пересувалися", — говорить ветеран. — На такі датчики наткнулася наша третя група, яка йшла до нас на допомогу. Близько пʼяти хлопців тоді загинуло".Поранення волинянин отримав 1 серпня 2022 року. Внаслідок артобстрілу втратив частину стопи, сам наклав собі турнікет, через інтенсивність боїв годину чекав на евакуацію."Я розумів, що в мене буде ампутація, — додав Костянтин. — Сам собі сказав: “Чого горювати? Що сталося, те сталося. Я розумів, куди йду і що може статися”. У перший день повномасштабної війни я сам собі сказав: “Якщо не моя війна, то не моя країна”. Розумів, що з війни можна повернутися або пораненим, або загиблим".Зі слів військового, після повернення з передової і лікування був нервовим, погано спав. Впоратися із цим допоміг психолог. Повернутися до цивільного життя допомогла дружина і спорт — настільний теніс, волейбол сидячи і сплави по річках."Дуже допомогло те, що я майже одразу став на протез і пішов на тренування з настільного тенісу. Цим видом спорту я займався й до війни. У 2019 році, якби не пішов в армію, мав би вже кандидата в майстри спорту", — розповів волинянин.Відколи потрапив у збірну України, яка представлятиме країну на Іграх нескорених-2025, Костянтин Копелюк активно тренується. Після змагань ветеран хоче розвиватися у настільному тенісі і допомагати інших опанувати цей спорт."У нас в Ковелі має відкритися ветеранський простір, хочу допомагати ветеранам. Хочу просто продовжувати жити", — додав Костянтин Копелюк.Ці Ігри стануть сьомими в історії та триватимуть з 6 до 17 лютого 2025 року в двох містах Канади: Ванкувері й Вістлері. Перші Invictus Games відбулися у 2014 році в столиці Сполученого Королівства Лондоні. Змагання заснував герцог Сассекський, принц Гаррі.До програми прийдешніх Ігор увійдуть 11 адаптивних видів спорту, зокрема вже звичні для цього турніру веслування на тренажерах, плавання, волейбол сидячи та баскетбол і регбі на кріслах колісних. Також уперше до них додадуть зимові види: гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.Україна впʼяте змагатиметься на Іграх нескорених. Дебютували "синьо-жовті" на турнірі 2017 року в канадському Торонто.У межах підготовки до Ігор для учасників проведуть щонайменше три тренувальні збори, зокрема один — у Канаді.

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