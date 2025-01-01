Майже 9 тисяч волинян по-новому платитимуть за електрику





Про це Оксана Гентіш.



З її слів, на Волині майже 3700 споживачів, що проживають в негазифікованих багатоквартирних будинках на Любомльщині та Маневиччині та понад 5000 споживачів, що узаконили електроопалення. Тож зміни торкнуться майже 9000 споживачів.



Диференційовані тарифи на електроенергію передбачені на цей опалювальний сезон для двох категорій побутових споживачів. Для тих, у кого узаконені електроопалювальні установки без іншого виду опалення та для мешканців негазифікованих багатоквартирних будинків, в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання.



"Діяв такий принцип: до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт-год, понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт-год. Якщо споживання перевищувало норму хоча б на 1 кВт, то застосовувався звичайний тариф на весь обсяг", — каже Оксана Гентіш.



З 1 лютого Уряд зняв обмеження в обсягах. Ті, хто використає понад норму у 2000 кВт-год, усе одно матимуть фіксований пільговий тариф за ці перші 2000 кВт-год, а починаючи з 2001-го кВт тариф застосовуватиметься звичайний, — пояснює директорка ТОВ "Волиньелектрозбут".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 лютого тариф на електроенергію для тих, хто користується лише електропаленням або хто проживає у негазифікованих багатоквартирних будинках — змінився. Тепер пільговий тариф 2,64 грн гарантований за обсяг 2000 кВт-год в місяць незалежно від загального споживання.Про це Суспільному розповіла директорка ТОВ "Волиньелектрозбут"З її слів, на Волині майже 3700 споживачів, що проживають в негазифікованих багатоквартирних будинках на Любомльщині та Маневиччині та понад 5000 споживачів, що узаконили електроопалення. Тож зміни торкнуться майже 9000 споживачів.Диференційовані тарифи на електроенергію передбачені на цей опалювальний сезон для двох категорій побутових споживачів. Для тих, у кого узаконені електроопалювальні установки без іншого виду опалення та для мешканців негазифікованих багатоквартирних будинків, в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання."Діяв такий принцип: до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт-год, понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт-год. Якщо споживання перевищувало норму хоча б на 1 кВт, то застосовувався звичайний тариф на весь обсяг", — каже Оксана Гентіш.З 1 лютого Уряд зняв обмеження в обсягах. Ті, хто використає понад норму у 2000 кВт-год, усе одно матимуть фіксований пільговий тариф за ці перші 2000 кВт-год, а починаючи з 2001-го кВт тариф застосовуватиметься звичайний, — пояснює директорка ТОВ "Волиньелектрозбут".

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