«Катя була абсолютно твереза та повністю екіпірована», - подруга загиблої про трагедію на Драгобраті
Сьогодні, 10:34
Подруга загиблої Катерини Ігнатьєвої з Ковеля розповіла нові подробиці трагедії, яка сталася на гірськолижному курорті Драгобрат.
Про це повідомила ann_sv в інстаграмі, пише ВСН.
Нагадаємо, 19 січня на Драгобраті загинула 28-річна дівчина з Ковеля. Катерина Ігнатьєва працювала лікарем. Вона приїхала на відпочинок разом із друзями. У день своєї загибелі опублікувала відео із підписом «відкрила для себе ЛИЖІ. Тепер кататись буду щороку».
Відомо, що дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану. За фактом смерті туристки поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ.
Подруга була разом з Катериною на відпочинку на Драгобраті. За її словами, вона змушена написати про трагедію, щоб не дозволити іншим вигадувати свої версії подій.
Нижче подаємо допис подруги Катерини без змін:
«Поки в мене ще є сили й бажання говорити про цю трагедію, я хочу дати обʼєктивний опис події, щоб розвіяти всі плітки й припущення. Насамперед зазначу: Катя була абсолютно твереза та повністю екіпірована. Це був наш перший раз на Драгобраті. Попередні дні ми каталися на Буковелі, і Катя стояла на лижах лише третій день. Незважаючи на це, вона поводилася обережно й відповідально.
Після кількох спусків ми вирішили перейти на іншу трасу, адже ця виявилася надто складною. Проте ми не були добре обізнані з місцевістю й рівнями складності трас. Бугельний підйомник, який ми знайшли поблизу, був єдиним варіантом. На підйомнику панувала метушня. Там стояв оператор, який мав би координувати процес, але він лише подавав бугель і жодних інструкцій не давав. Людей підганяли з усіх боків.
Оскільки я була на сноуборді, я поїхала першою. Уже під час підйому я помітила, що Катя намагалася стати на бугель 3-4 рази, але постійно падала. У цей момент оператор мав би зупинити її й не допустити подальшого підйому, але цього не сталося. Пройшовши приблизно 300 метрів, я теж впала й зійшла вбік. Через деякий час я побачила Катю: вона трималася за бугель однією рукою й буквально волочилася по землі. Через мить вона відпустила бугель і повільно поїхала до низу, та вже через хвилину усе обернулося трагедією. Катя втратила контроль, набрала швидкість і, не маючи змоги зупинитися, врізалася в металевий паркан унизу. Від удару головою об металевий стовп вона загинула на місці.
Пізніше зʼясувалося, що з самого початку вона неправильно взяла бугель, але оператор не втрутився. Навіть після її падінь він не зупинив підйомник і дозволив їй продовжити рух у лежачому положенні на висоту понад 350 метрів. Є підтверджуючі матеріали, на яких видно, що підйомник продовжував працювати аж до моменту її падіння, і лише тоді його вимкнули.
Тепер постає багато запитань. Яка функція працівників і де їхня зона відповідальності? Чому вони не втрутилися на жодному з критичних етапів? Чи законним є розміщення металевого паркану в такій небезпечній зоні, та чому він не огорнутий матами? Ця ситуація абсурдна, і я вважаю, що підприємство має понести відповідальність за недбалість і порушення, які призвели до цієї трагедії».
Церемонія прощання відбудеться у вівторок 21 січня о 12:00 годині на вулиці Героїв України 4.
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Про це повідомила ann_sv в інстаграмі, пише ВСН.
Нагадаємо, 19 січня на Драгобраті загинула 28-річна дівчина з Ковеля. Катерина Ігнатьєва працювала лікарем. Вона приїхала на відпочинок разом із друзями. У день своєї загибелі опублікувала відео із підписом «відкрила для себе ЛИЖІ. Тепер кататись буду щороку».
Відомо, що дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану. За фактом смерті туристки поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ.
Подруга була разом з Катериною на відпочинку на Драгобраті. За її словами, вона змушена написати про трагедію, щоб не дозволити іншим вигадувати свої версії подій.
Нижче подаємо допис подруги Катерини без змін:
«Поки в мене ще є сили й бажання говорити про цю трагедію, я хочу дати обʼєктивний опис події, щоб розвіяти всі плітки й припущення. Насамперед зазначу: Катя була абсолютно твереза та повністю екіпірована. Це був наш перший раз на Драгобраті. Попередні дні ми каталися на Буковелі, і Катя стояла на лижах лише третій день. Незважаючи на це, вона поводилася обережно й відповідально.
Після кількох спусків ми вирішили перейти на іншу трасу, адже ця виявилася надто складною. Проте ми не були добре обізнані з місцевістю й рівнями складності трас. Бугельний підйомник, який ми знайшли поблизу, був єдиним варіантом. На підйомнику панувала метушня. Там стояв оператор, який мав би координувати процес, але він лише подавав бугель і жодних інструкцій не давав. Людей підганяли з усіх боків.
Оскільки я була на сноуборді, я поїхала першою. Уже під час підйому я помітила, що Катя намагалася стати на бугель 3-4 рази, але постійно падала. У цей момент оператор мав би зупинити її й не допустити подальшого підйому, але цього не сталося. Пройшовши приблизно 300 метрів, я теж впала й зійшла вбік. Через деякий час я побачила Катю: вона трималася за бугель однією рукою й буквально волочилася по землі. Через мить вона відпустила бугель і повільно поїхала до низу, та вже через хвилину усе обернулося трагедією. Катя втратила контроль, набрала швидкість і, не маючи змоги зупинитися, врізалася в металевий паркан унизу. Від удару головою об металевий стовп вона загинула на місці.
Пізніше зʼясувалося, що з самого початку вона неправильно взяла бугель, але оператор не втрутився. Навіть після її падінь він не зупинив підйомник і дозволив їй продовжити рух у лежачому положенні на висоту понад 350 метрів. Є підтверджуючі матеріали, на яких видно, що підйомник продовжував працювати аж до моменту її падіння, і лише тоді його вимкнули.
Тепер постає багато запитань. Яка функція працівників і де їхня зона відповідальності? Чому вони не втрутилися на жодному з критичних етапів? Чи законним є розміщення металевого паркану в такій небезпечній зоні, та чому він не огорнутий матами? Ця ситуація абсурдна, і я вважаю, що підприємство має понести відповідальність за недбалість і порушення, які призвели до цієї трагедії».
Церемонія прощання відбудеться у вівторок 21 січня о 12:00 годині на вулиці Героїв України 4.
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