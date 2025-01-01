«Катя була абсолютно твереза та повністю екіпірована», - подруга загиблої про трагедію на Драгобраті

Катерини Ігнатьєвої з Ковеля розповіла нові подробиці трагедії, яка сталася на гірськолижному курорті Драгобрат.



Про це повідомила ann_sv в інстаграмі, пише



Нагадаємо, 19 січня



Відомо, що дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану. За фактом смерті туристки поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ.



Подруга була разом з Катериною на відпочинку на Драгобраті. За її словами, вона змушена написати про трагедію, щоб не дозволити іншим вигадувати свої версії подій.



Нижче подаємо допис подруги Катерини без змін:



«Поки в мене ще є сили й бажання говорити про цю трагедію, я хочу дати обʼєктивний опис події, щоб розвіяти всі плітки й припущення. Насамперед зазначу: Катя була абсолютно твереза та повністю екіпірована. Це був наш перший раз на Драгобраті. Попередні дні ми каталися на Буковелі, і Катя стояла на лижах лише третій день. Незважаючи на це, вона поводилася обережно й відповідально.



Після кількох спусків ми вирішили перейти на іншу трасу, адже ця виявилася надто складною. Проте ми не були добре обізнані з місцевістю й рівнями складності трас. Бугельний підйомник, який ми знайшли поблизу, був єдиним варіантом. На підйомнику панувала метушня. Там стояв оператор, який мав би координувати процес, але він лише подавав бугель і жодних інструкцій не давав. Людей підганяли з усіх боків.



Оскільки я була на сноуборді, я поїхала першою. Уже під час підйому я помітила, що Катя намагалася стати на бугель 3-4 рази, але постійно падала. У цей момент оператор мав би зупинити її й не допустити подальшого підйому, але цього не сталося. Пройшовши приблизно 300 метрів, я теж впала й зійшла вбік. Через деякий час я побачила Катю: вона трималася за бугель однією рукою й буквально волочилася по землі. Через мить вона відпустила бугель і повільно поїхала до низу, та вже через хвилину усе обернулося трагедією. Катя втратила контроль, набрала швидкість і, не маючи змоги зупинитися, врізалася в металевий паркан унизу. Від удару головою об металевий стовп вона загинула на місці.



Пізніше зʼясувалося, що з самого початку вона неправильно взяла бугель, але оператор не втрутився. Навіть після її падінь він не зупинив підйомник і дозволив їй продовжити рух у лежачому положенні на висоту понад 350 метрів. Є підтверджуючі матеріали, на яких видно, що підйомник продовжував працювати аж до моменту її падіння, і лише тоді його вимкнули.



Тепер постає багато запитань. Яка функція працівників і де їхня зона відповідальності? Чому вони не втрутилися на жодному з критичних етапів? Чи законним є розміщення металевого паркану в такій небезпечній зоні, та чому він не огорнутий матами? Ця ситуація абсурдна, і я вважаю, що підприємство має понести відповідальність за недбалість і порушення, які призвели до цієї трагедії».



Церемонія прощання відбудеться у вівторок 21 січня о 12:00 годині на вулиці Героїв України 4.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подруга загиблоїз Ковеля розповіла нові подробиці трагедії, яка сталася на гірськолижному курорті Драгобрат.Про це повідомила ann_sv в інстаграмі, пише ВСН Нагадаємо, 19 січня на Драгобраті загинула 28-річна дівчина з Ковеля . Катерина Ігнатьєва працювала лікарем. Вона приїхала на відпочинок разом із друзями. У день своєї загибелі опублікувала відео із підписом «відкрила для себе ЛИЖІ. Тепер кататись буду щороку».Відомо, що дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану. За фактом смерті туристки поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ.Подруга була разом з Катериною на відпочинку на Драгобраті. За її словами, вона змушена написати про трагедію, щоб не дозволити іншим вигадувати свої версії подій.Нижче подаємо допис подруги Катерини без змін:Церемонія прощання відбудеться у вівторок 21 січня о 12:00 годині на вулиці Героїв України 4.

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