У Луцьку сім'я отруїлася чадним газом: двох дорослих і дитину госпіталізували





Приводом до виклику "швидкої" були судоми в одного із членів сім'ї, розповів Станіслав Лінік.



У квартирі перебували четверо людей. Один із членів сім'ї від госпіталізації відмовився, дитину ушпиталили до обласної дитячої лікарні, двох дорослих — до міської лікарні.



Як зазначили у Луцькому районному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області, на місце виїздили рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 20 січня на вулиці Бібліотечній сім'я отруїлася чадним газом. Двох дорослих і 13-річну дитину госпіталізували у стані середньої важкості.Приводом до виклику "швидкої" були судоми в одного із членів сім'ї, розповів Cуспільному телефоном завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастрофУ квартирі перебували четверо людей. Один із членів сім'ї від госпіталізації відмовився, дитину ушпиталили до обласної дитячої лікарні, двох дорослих — до міської лікарні.Як зазначили у Луцькому районному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області, на місце виїздили рятувальники.

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