У Луцьку сім'я отруїлася чадним газом: двох дорослих і дитину госпіталізували

У Луцьку сім'я отруїлася чадним газом: двох дорослих і дитину госпіталізували
У Луцьку 20 січня на вулиці Бібліотечній сім'я отруїлася чадним газом. Двох дорослих і 13-річну дитину госпіталізували у стані середньої важкості.

Приводом до виклику "швидкої" були судоми в одного із членів сім'ї, розповів Cуспільному телефоном завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік.

У квартирі перебували четверо людей. Один із членів сім'ї від госпіталізації відмовився, дитину ушпиталили до обласної дитячої лікарні, двох дорослих — до міської лікарні.

Як зазначили у Луцькому районному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області, на місце виїздили рятувальники.

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Теги: Луцьк, чадний газ, отруєння
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