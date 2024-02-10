У Луцьку сім'я отруїлася чадним газом: двох дорослих і дитину госпіталізували
Сьогодні, 12:03
У Луцьку 20 січня на вулиці Бібліотечній сім'я отруїлася чадним газом. Двох дорослих і 13-річну дитину госпіталізували у стані середньої важкості.
Приводом до виклику "швидкої" були судоми в одного із членів сім'ї, розповів Cуспільному телефоном завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік.
У квартирі перебували четверо людей. Один із членів сім'ї від госпіталізації відмовився, дитину ушпиталили до обласної дитячої лікарні, двох дорослих — до міської лікарні.
Як зазначили у Луцькому районному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області, на місце виїздили рятувальники.
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Приводом до виклику "швидкої" були судоми в одного із членів сім'ї, розповів Cуспільному телефоном завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік.
У квартирі перебували четверо людей. Один із членів сім'ї від госпіталізації відмовився, дитину ушпиталили до обласної дитячої лікарні, двох дорослих — до міської лікарні.
Як зазначили у Луцькому районному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області, на місце виїздили рятувальники.
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