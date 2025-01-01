На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:07
21 січня о 16:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа виникла в цегляному житловому будинку. На місці події працювали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, а також місцева пожежна команда села Видричі.
Завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 17:15, а ліквідувати о 17:42. Для гасіння застосували 2 водяних стволи, працювали дві ланки газодимозахисної служби.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення. Постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа виникла в цегляному житловому будинку. На місці події працювали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, а також місцева пожежна команда села Видричі.
Завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 17:15, а ліквідувати о 17:42. Для гасіння застосували 2 водяних стволи, працювали дві ланки газодимозахисної служби.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення. Постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зупинилося серце Героя з Волині Руслана Світача
Сьогодні, 10:59
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:07