На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
21 січня о 16:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Пожежа виникла в цегляному житловому будинку. На місці події працювали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, а також місцева пожежна команда села Видричі.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 17:15, а ліквідувати о 17:42. Для гасіння застосували 2 водяних стволи, працювали дві ланки газодимозахисної служби.

Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення. Постраждалих немає.

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Теги: пожежа, Волинь
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