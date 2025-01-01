На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Пожежа виникла в цегляному житловому будинку. На місці події працювали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, а також місцева пожежна команда села Видричі.



Завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 17:15, а ліквідувати о 17:42. Для гасіння застосували 2 водяних стволи, працювали дві ланки газодимозахисної служби.



Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення. Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 січня о 16:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Пожежа виникла в цегляному житловому будинку. На місці події працювали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, а також місцева пожежна команда села Видричі.Завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 17:15, а ліквідувати о 17:42. Для гасіння застосували 2 водяних стволи, працювали дві ланки газодимозахисної служби.Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення. Постраждалих немає.

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