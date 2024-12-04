20-річного водія судили за ДТП на Волині, у якій загинула пенсіонерка





Ківерцівський районний суд визнав чоловіка винним, сказано у вироку, пише



Що з'ясував суд про смертельну ДТП у Сокиричах

Суд довів, що вранці 24 липня 2024 року водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito на трасі Луцьк — Ківерці — Маневичі у селі Сокиричі перевищив дозволену швидкість руху і виїхав на узбіччя, яке не призначене для руху транспорту. У результаті цього чоловік збив пенсіонерку, яка в той час їхала на велосипеді в зустрічному напрямку.



У ДТП 75-річна жінка, жителька міста Ківерці, отримала тяжкі травми. Причиною смерті стала є поєднана тупа травма з множинними зламами кісток та забоями внутрішніх органів.



Свою вину в аварії 20-річний водій визнав повністю і просив суворо його не карати. Як повідомляли раніше правоохоронці, чоловік за кермом був тверезий. Потерпілій стороні водій виплатив відшкодування.



Суддя Ківерцівського міськрайонного суду звільнив водія буса від чотирьох років за ґратами з випробувальним терміном на 6 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили 20-річного водія, який влітку 2024 року вчинив смертельну аварію на автомобільній дорозі в селі Сокиричі Луцького району. У результаті наїзду автомобіля загинула 75-річна велосипедистка.Ківерцівський районний суд визнав чоловіка винним, сказано у вироку, пише Суспільне Що з'ясував суд про смертельну ДТП у СокиричахСуд довів, що вранці 24 липня 2024 року водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito на трасі Луцьк — Ківерці — Маневичі у селі Сокиричі перевищив дозволену швидкість руху і виїхав на узбіччя, яке не призначене для руху транспорту. У результаті цього чоловік збив пенсіонерку, яка в той час їхала на велосипеді в зустрічному напрямку.У ДТП 75-річна жінка, жителька міста Ківерці, отримала тяжкі травми. Причиною смерті стала є поєднана тупа травма з множинними зламами кісток та забоями внутрішніх органів.Свою вину в аварії 20-річний водій визнав повністю і просив суворо його не карати. Як повідомляли раніше правоохоронці, чоловік за кермом був тверезий. Потерпілій стороні водій виплатив відшкодування.Суддя Ківерцівського міськрайонного суду звільнив водія буса від чотирьох років за ґратами з випробувальним терміном на 6 місяців.

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