На Волині двоє братів пограбували будинок





Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.



Учора, 21 січня, до поліції звернулася 69-річна жителька Шацька. Жінка повідомила, що у селі Пульмо зловмисники пошкодили вікно батьківського будинку та викрали з помешкання мікрохвильову піч, електрочайник та велосипед.



Любомльські оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє братів, віком 23 та 32 роки.



Санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Шаччині поліцейські розкрили крадіжку з будинку.Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.Учора, 21 січня, до поліції звернулася 69-річна жителька Шацька. Жінка повідомила, що у селі Пульмо зловмисники пошкодили вікно батьківського будинку та викрали з помешкання мікрохвильову піч, електрочайник та велосипед.Любомльські оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє братів, віком 23 та 32 роки.Санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію