На Волині двоє братів пограбували будинок
Сьогодні, 12:09
На Шаччині поліцейські розкрили крадіжку з будинку.
Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.
Учора, 21 січня, до поліції звернулася 69-річна жителька Шацька. Жінка повідомила, що у селі Пульмо зловмисники пошкодили вікно батьківського будинку та викрали з помешкання мікрохвильову піч, електрочайник та велосипед.
Любомльські оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє братів, віком 23 та 32 роки.
Санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.
Учора, 21 січня, до поліції звернулася 69-річна жителька Шацька. Жінка повідомила, що у селі Пульмо зловмисники пошкодили вікно батьківського будинку та викрали з помешкання мікрохвильову піч, електрочайник та велосипед.
Любомльські оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє братів, віком 23 та 32 роки.
Санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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