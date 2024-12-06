На Волині двоє братів пограбували будинок

На Волині двоє братів пограбували будинок
На Шаччині поліцейські розкрили крадіжку з будинку.

Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.

Учора, 21 січня, до поліції звернулася 69-річна жителька Шацька. Жінка повідомила, що у селі Пульмо зловмисники пошкодили вікно батьківського будинку та викрали з помешкання мікрохвильову піч, електрочайник та велосипед.

Любомльські оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє братів, віком 23 та 32 роки.

Санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, будинок, грабіж
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