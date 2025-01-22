Хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову за 2-4 роки, – держсекретар США
Сьогодні, 13:16
Адміністрації президента США Дональда Трампа має на меті завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не почалась нова війна, заявив новий держсекретар США Марко Рубіо.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю політика СBS Mornings.
"Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися.
Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - йдеться в повідомленні.
Він підкреслив, що Україна нині платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном".
Рубіо також вважає, що "кожен повинен бути дуже щасливим", що президентом США обрали Дональда Трампа, бо той хоче "сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам".
У перший день свого президентства Дональд Трамп заявив, що путін руйнує Росію, не завершуючи війну.
Правитель РФ володимир путін, вітаючи Трампа із вступом на посаду президента США, заявив, що готовий до діалогу щодо розв’язаної ним війни проти України, але при цьому продовжував висувати ультимативну вимогу – повну капітуляцію України.
Володимир Зеленський, вітаючи нового президента США, наголосив, що політика Трампа "мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і "домогтися довгострокового і справедливого миру".
На Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня Зеленський наголосив, що Україна прагне завершити вбивчу війну, яку розв'язала Росія, але не просто швидко, а головне – справедливо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю політика СBS Mornings.
"Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися.
Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - йдеться в повідомленні.
Він підкреслив, що Україна нині платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном".
Рубіо також вважає, що "кожен повинен бути дуже щасливим", що президентом США обрали Дональда Трампа, бо той хоче "сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам".
У перший день свого президентства Дональд Трамп заявив, що путін руйнує Росію, не завершуючи війну.
Правитель РФ володимир путін, вітаючи Трампа із вступом на посаду президента США, заявив, що готовий до діалогу щодо розв’язаної ним війни проти України, але при цьому продовжував висувати ультимативну вимогу – повну капітуляцію України.
Володимир Зеленський, вітаючи нового президента США, наголосив, що політика Трампа "мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і "домогтися довгострокового і справедливого миру".
На Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня Зеленський наголосив, що Україна прагне завершити вбивчу війну, яку розв'язала Росія, але не просто швидко, а головне – справедливо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Серце віддав дітям: відійшов у засвіти вчитель фізичної культури, який півстоліття життя присвятив школі
Сьогодні, 14:10
За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли понад 100 тисяч людей. Є померлі, - МОЗ
Сьогодні, 13:55
Хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову за 2-4 роки, – держсекретар США
Сьогодні, 13:16
«Кожен мав прапор, який мусив сам виготовити»: спогади учасників першого «Ланцюга єднання» на Волині
Сьогодні, 12:50
На Волині двоє братів пограбували будинок
Сьогодні, 12:09