Серце віддав дітям: відійшов у засвіти вчитель фізичної культури, який півстоліття життя присвятив школі

Задерей Адам Петрович, вчитель фізичної культури Ліцею села Кримне, що на Старовижівщині, який усе своє життя присвятив школі.



Про це



"Протягом 50 років він займався вихованням та загартуванням учнів, був організатором та учасником спортивних заходів не лише в школі, а й в районі та області, а його учні були переможцями та призерами цих змагань.



У нашій пам'яті він залишиться енергійним, життєрадісним, завжди позитивним.



Добра і світла згадка про нього назавжди залишиться в наших серцях.



Глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Адама Петровича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 січня на 88-му році життя помер, вчитель фізичної культури Ліцею села Кримне, що на Старовижівщині, який усе своє життя присвятив школі.Про це повідомили на сторінці навчального закладу."Протягом 50 років він займався вихованням та загартуванням учнів, був організатором та учасником спортивних заходів не лише в школі, а й в районі та області, а його учні були переможцями та призерами цих змагань.У нашій пам'яті він залишиться енергійним, життєрадісним, завжди позитивним.Добра і світла згадка про нього назавжди залишиться в наших серцях.Глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.

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