На що треба звертати увагу при виборі моторного мастила: ключові критерії





Основні критерії вибору моторної оливи

Вибір змащувальної рідини залежить від багатьох факторів. До уваги потрібно взяти такі параметри:



Тип двигуна — бензиновий чи дизельний. Окремі оливи є універсальними.

Наявність/відсутність сажового фільтра. Якщо фільтр є, доцільно заливати оливу з низькою зольністю, якщо немає — потрібна високозольна рідина.

Тип мастила — мінеральне, напівсинтетичне, синтетичне. Вибирати його потрібно з урахуванням виду двигуна.

Важливим критерієм є в’язкість оливи, тобто змащувальна здатність за різних температурних умов. Показник в’язкості позначається двома цифрами, наприклад, 15W40. Ці числа вказують на граничні температури, за яких можна заводити двигун з такою оливою. Для зими температурний мінімум не має бути нижчим, ніж –25°C (15 – 40). Друге число вказує на в’язкість при високих температурах. У цьому випадку — +40 °C. Буква W позначає всесезонність.



Інші параметри вибору моторних олив

Вибираючи марку мастила, потрібно взяти до уваги рік випуску авто, пробіг, умови експлуатації та рекомендації виробника. Ознайомитися з ними можна в інструкції до автомобіля або на сайті автовиробника. Купуючи оливу для двигуна, варто звертати увагу на бренд. Якісні мастила пропонує компанія Shell, яка має свій інтернет-магазин та партнерські автосервіси. Щоб уберегти себе від підробки, потрібно перевірити продукт за QR-кодом.



Використання неякісної оливи призводить до передчасного зношення двигуна та втрати потужності. Тому її потрібно вибирати з урахуванням рекомендацій виробника та особливостей експлуатації свого автомобіля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибір оливи для автомобільного двигуна — непросте завдання, особливо для тих, у кого мало водійського досвіду. Ускладнює вибір розмаїття пропозицій виробників, не виключена ймовірність купити підробку, а щоби розібратися в особливостях марок, потрібен не один день. Щоб убезпечити своє авто від ламання, потрібно купувати мастила на офіційних сайтах виробників на кшталт shell.ig.ua та дотримуватися загальних рекомендацій.Вибір змащувальної рідини залежить від багатьох факторів. До уваги потрібно взяти такі параметри:Важливим критерієм є в’язкість оливи, тобто змащувальна здатність за різних температурних умов. Показник в’язкості позначається двома цифрами, наприклад, 15W40. Ці числа вказують на граничні температури, за яких можна заводити двигун з такою оливою. Для зими температурний мінімум не має бути нижчим, ніж –25°C (15 – 40). Друге число вказує на в’язкість при високих температурах. У цьому випадку — +40 °C. Буква W позначає всесезонність.Вибираючи марку мастила, потрібно взяти до уваги рік випуску авто, пробіг, умови експлуатації та рекомендації виробника. Ознайомитися з ними можна в інструкції до автомобіля або на сайті автовиробника. Купуючи оливу для двигуна, варто звертати увагу на бренд. Якісні мастила пропонує компанія Shell, яка має свій інтернет-магазин та партнерські автосервіси. Щоб уберегти себе від підробки, потрібно перевірити продукт за QR-кодом.Використання неякісної оливи призводить до передчасного зношення двигуна та втрати потужності. Тому її потрібно вибирати з урахуванням рекомендацій виробника та особливостей експлуатації свого автомобіля.

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