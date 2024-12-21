Укрзалізниця запускає два поїзди із Закарпаття до Києва

Укрзалізниця запускає два поїзди із Закарпаття до Києва
З 6 лютого Укрзалізниця запускає два поїзди сполученням "Рахів – Київ" та "Солотвино – Київ". Один з рейсів з'єднає Закарпаття, Прикарпаття, Львів, Луцьк, Рівне та Київ.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", пише Суспільне.

Поїзд №234/233 "Рахів – Київ" відправлятиметься з Рахова о 20:54, прибуватиме до Львова о 05:14, до Києва — о 13:12.

З Києва поїзд відправлятиметься о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова о 07:50.

"Зручний маршрут для подорожей Жителів Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова. Пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю завдяки групі безпересадкових вагонів "Ковель — Рахів", що курсуватимуть у складі поїзда №234/233 "Рахів — Київ", — йдеться у повідомленні.

Поїзд №84/83 "Солотвино – Київ" Відправлятиметься зі станції Солотвино о 19:52 та прибуватиме до Львова о 05:00 і о 13:12 — до Києва.

З Києва поїзд відправлятиметься о 15:21, зі Львова — о 23:16 та прибуватиме в Солотвино о 08:08.

"Зручним нічним маршрутом до Львова зможуть скористатися жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття", — зазначили в Укрзалізниці.

Квитки на ці рейси можна придбати в застосунку Укрзалізниці та в касах залізничних вокзалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потяг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героями Олегом Гайдуковим та Олександром Турочеком
Сьогодні, 17:15
Укрзалізниця запускає два поїзди із Закарпаття до Києва
Сьогодні, 16:48
Європарламент не визнає майбутні вибори в Білорусі, підтримуючи санкції проти Лукашенка
Сьогодні, 16:15
На що треба звертати увагу при виборі моторного мастила: ключові критерії
Сьогодні, 16:08
Мешканку Волині оштрафували за те, що її син прогулював уроки
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
З Краматорська та Слов'янська на Волинь: Укрзалізниця змінила графік поїзда з Донеччини З Краматорська та Слов'янська на Волинь: Укрзалізниця змінила графік поїзда з Донеччини
01 січень, 15:14
У тестовому режимі почав курсувати новий поїзд «Ковель – Рахів». ВІДЕО У тестовому режимі почав курсувати новий поїзд «Ковель – Рахів». ВІДЕО
21 грудень, 2024, 05:28
ДТП на залізничному переїзді у Луцьку: у поліції повідомили деталі ДТП на залізничному переїзді у Луцьку: у поліції повідомили деталі
12 грудень, 2024, 12:03
ДТП у Луцьку: автомобіль потрапив під потяг ДТП у Луцьку: автомобіль потрапив під потяг
12 грудень, 2024, 09:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героями Олегом Гайдуковим та Олександром Турочеком
Сьогодні, 17:15
 0
Укрзалізниця запускає два поїзди із Закарпаття до Києва
Сьогодні, 16:48
 0
Європарламент не визнає майбутні вибори в Білорусі, підтримуючи санкції проти Лукашенка
Сьогодні, 16:15
 0
На що треба звертати увагу при виборі моторного мастила: ключові критерії
Сьогодні, 16:08
 0
Мешканку Волині оштрафували за те, що її син прогулював уроки
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8