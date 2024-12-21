Укрзалізниця запускає два поїзди із Закарпаття до Києва





Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", пише



Поїзд №234/233 "Рахів – Київ" відправлятиметься з Рахова о 20:54, прибуватиме до Львова о 05:14, до Києва — о 13:12.



З Києва поїзд відправлятиметься о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова о 07:50.



"Зручний маршрут для подорожей Жителів Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова. Пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю завдяки групі безпересадкових вагонів "Ковель — Рахів", що курсуватимуть у складі поїзда №234/233 "Рахів — Київ", — йдеться у повідомленні.



Поїзд №84/83 "Солотвино – Київ" Відправлятиметься зі станції Солотвино о 19:52 та прибуватиме до Львова о 05:00 і о 13:12 — до Києва.



З Києва поїзд відправлятиметься о 15:21, зі Львова — о 23:16 та прибуватиме в Солотвино о 08:08.



"Зручним нічним маршрутом до Львова зможуть скористатися жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття", — зазначили в Укрзалізниці.



Квитки на ці рейси можна придбати в застосунку Укрзалізниці та в касах залізничних вокзалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 6 лютого Укрзалізниця запускає два поїзди сполученням "Рахів – Київ" та "Солотвино – Київ". Один з рейсів з'єднає Закарпаття, Прикарпаття, Львів, Луцьк, Рівне та Київ.Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", пише Суспільне Поїзд №234/233 "Рахів – Київ" відправлятиметься з Рахова о 20:54, прибуватиме до Львова о 05:14, до Києва — о 13:12.З Києва поїзд відправлятиметься о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова о 07:50."Зручний маршрут для подорожей Жителів Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова. Пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю завдяки групі безпересадкових вагонів "Ковель — Рахів", що курсуватимуть у складі поїзда №234/233 "Рахів — Київ", — йдеться у повідомленні.Поїзд №84/83 "Солотвино – Київ" Відправлятиметься зі станції Солотвино о 19:52 та прибуватиме до Львова о 05:00 і о 13:12 — до Києва.З Києва поїзд відправлятиметься о 15:21, зі Львова — о 23:16 та прибуватиме в Солотвино о 08:08."Зручним нічним маршрутом до Львова зможуть скористатися жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття", — зазначили в Укрзалізниці.Квитки на ці рейси можна придбати в застосунку Укрзалізниці та в касах залізничних вокзалів.

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